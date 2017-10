vor 1 Stunde dpa München Mehrere Verletzte bei Messer-Attacke in München - Warnung der Polizei

In München werden am Samstagmorgen nach ersten Erkenntnissen fünf Menschen von einem Angreifer mit einem Messer verletzt. Die Polizei fordert die Bürger auf, die Tatorte unbedingt zu meiden. In der Stadt werden schlimme Erinnerungen wach.