Bonn Mehrere Beschwerden über sexuelle Belästigung bei Klimakonferenz

Mehrere Beschwerden über sexuelle Belästigung bei Klimakonferenz

Bei der Weltklimakonferenz in Bonn haben sich einige Teilnehmer über sexuelle Belästigung beschwert. Es gehe um etwa fünf bis zehn Fälle, sagte der Sprecher des UN-Klimasekretariats, Nick Nuttall, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Betroffenen hätten sich an UN-Sicherheitspersonal oder an die vor Ort vertretene Polizei gewandt.