Edgewood Mann erschießt drei Menschen in USA - Weitere Menschen verletzt

Mann erschießt drei Menschen in USA - Weitere Menschen verletzt

Ein Mann soll in einer Firma im US-Bundesstaat Maryland drei Menschen erschossen und zwei weitere verletzt haben. Eine Großfahndung nach dem Verdächtigen wurde eingeleitet.

Bei seiner Flucht habe der 37-Jährige im Nachbarbundesstaat Delaware eine weitere Person angeschossen und verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Sicherheitsbehörden fahndeten mit einem Großeinsatz nach dem Mann. Er sei bewaffnet und sehr gefährlich, sagte William Davis vom Sheriffsbüro des Bezirks Harford County.

Der 37-Jährige ist demnach bei der Firma in Edgewood angestellt, in der er am Mittwochmorgen (Ortszeit) das Feuer eröffnete. Es habe sich um eine gezielte Attacke gehandelt, sagte Davis. Bei den Opfern soll es sich ebenfalls um Angestellte der Firma gehandelt haben. Das Unternehmen verkauft Granitoberflächen.

Bei seiner Flucht schoss der Verdächtige in der etwa 90 Kilometer entfernt liegenden Stadt Wilmington auf eine weitere Person. In dem Ort in Delaware lebt er nach Angaben der Polizei.