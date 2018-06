vor 1 Stunde AFP Bitburg Löwen, Tiger und Jaguar aus Zoo in Rheinland-Pfalz ausgebrochen

Aus dem Eifel-Zoo in Lünebach in Rheinland-Pfalz sind mehrere große Raubtiere ausgebrochen. Die Bevölkerung in der Region Prüm und Arzfeld wird aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben.