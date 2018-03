An vielen Rathäusern, Schlössern und Kirchen in Baden-Württemberg gingen am Samstagabend für eine Stunde die Lichter aus.

Weltweit wollten sich am Samstag Millionen Menschen in 187 Ländern an der Aktion beteiligen. Die Lichter wichtiger Bauwerke sollten dabei jeweils um 20.30 Uhr ausgehen.

Organisiert wurde die alljährliche Klimaschutzaktion, die erstmals im Jahr 2007 stattfand, von der Umweltschutzorganisation WWF. In Berlin sollte die Beleuchtung am Brandenburger Tor, in Paris die des Eiffelturms ausgeschaltet werden. Auch um den Londoner Big Ben sowie das New Yorker Empire State Building hat um 20.30 Ortszeit Dunkelheit geherrscht.

Die Organisatoren beschreiben die "Earth Hour" als die größte internationale Bewegung zum Klimaschutz. Auch Privathaushalte waren zur Teilnahme aufgerufen.

Der Vorsitzende des WWF Australien, Dermot O'Gorman, sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Mehr als die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten in einigen der artenreichsten Gegenden der Welt sind bis zum Ende des Jahrhunderts vom Aussterben bedroht, wenn der gegenwärtige Trend zur Klimaerwärmung anhält."

Die "Earth Hour" sollte die Forderung nach verstärkten Anstrengungen zum Schutz von Klima und Umwelt unterstreichen. Zudem wollten die Aktivisten in diesem Jahr besonders für den Artenschutz werben. Zu den vom Klimawandel bedrohten Arten gehören laut eines vom WWF in Auftrag gegebenen Berichts unter anderem Koalas in Australien.

In dem Bericht wird außerdem festgestellt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit unter anderem die Amazonas-Regenwälder vom Artensterben betroffen sein dürften.

„Earth Hour“ im Südwesten

Rund 80 Städte beteiligten sich an der weltweiten Stromspar- und Klimaschutzaktion „Earth Hour“ (Stunde der Erde), zu der die Umweltorganisation WWF aufgerufen hat.

In Tübingen lag zwischen 20.30 und 21.30 Uhr die pittoreske Häuserfront am Neckar im Dunklen, außerdem das Rathaus und viele sonst angestrahlte Altstadthäuser. In Freiburg war der Auftritt zweier Chöre auf dem unbeleuchteten Rathausplatz geplant. Damit die Sänger trotzdem Licht hatten, sollten Freiburger auf speziellen Fahrrädern durch Treten Strom erzeugen, wie die Stadt mitteilte.

Auch in vielen anderen Städten sollte Energie gespart werden: In Rastatt etwa gingen die Lichter etwa am historischen Rathaus und am Residenzschloss aus; in Stuttgart am Rathaus, der Markthalle und der Stiftskirche.