Jubiläum Legendäre Hitsammlung für die Jugend: Die "Bravo Hits" erscheint heute zum 100. Mal

Seit Jahrzehnten versammelt die „Bravo Hits“ auf zwei Platten beliebte Hits und landet damit selbst Charterfolge. Zum Jubiläum gibt es seit dem 16. Februar zwei Ausgaben zu kaufen: Die 100. "Bravo Hits" und eine Jubiläumsausgabe mit einem Rückblick auf die besten Hits.

Ja, es gibt sie immer noch: Die „Bravo Hits“ behauptet sich seit Jahrzehnten als eine der erfolgreichsten CD-Reihen im Land. Auf der vierteljährig erscheinenden Doppel-CD landen regelmäßig aktuelle Top-Hits. Die erste Ausgabe erschien im April 1992 - damals noch mit Chart-Erfolgen wie „Das Boot“ von U 96 oder „It's My Life“ von Dr. Alban. Mehr als 25 Jahre später feiert die "Bravo Hits", die zur Markenfamilie der Jugendzeitschrift „Bravo“ gehört, nun ein besonderes Jubiläum: Am Freitag, 16. Februar, kommt die „Bravo Hits 100“ auf den Markt. Und neben der Standardausgabe mit zwei CDs bringt eine Jubiläumsausgabe eine Reihe absoluter Klassiker wieder ins CD-Regal.

Denn auf der 100. Ausgabe finden sich neben neuen Nummer-eins-Songs wie „Perfect“ von Ed Sheeran auch die größten Hits aus den letzten drei Jahrzehnten, wie Songs von den Black Eyed Peas oder Fanta Vier. Die meistverkaufte „Bravo Hits“ war die Nummer 26 mit Liedern von Britney Spears, den Backstreet Boys und Sängerin Loona aus dem Jahr 1999. Knapp zwei Millionen Exemplare gingen über die Ladentheke.

Erfolge über Erfolge

Vom Erfolg der Plattenreihe, die es 2001 sogar als erfolgreichste der Welt ins Guinness Buch der Rekorde schaffte, war der Erfinder der "Bravo Hits" Thomas Schenk nicht überrascht: „Wir sind damals mit sehr viel Elan und sehr viel Liebe an die Sache ran gegangen, haben viel Mühe ins Marketing gesteckt“, erklärt der 68-Jährige. Das bunte Cover sollte immer auch ein Stück Zeitgeist sein, ein bisschen Popkultur widerspiegeln. „Dass es 25 Jahre danach immer noch einen Hype um die "Bravo Hits" gibt, ist was mich mehr verwundert“, resümiert Schenk.

In den deutschen Charts sind die Veröffentlichungen der Reihe seit Jahren eine feste Größe. Zusammengerechnet sind die „Bravo Hits“ 1915 Wochen in den Charts platziert gewesen - und standen 582 Mal ganz oben. Insgesamt schafften es 4000 Hits auf die 100 Doppel-CDs.

Das steckt in der neuen Jubiläums-CD

Zum Jubiläum wagt die "Bravo Hits" einen ganz speziellen Rückblick: Denn die neueste Ausgabe soll das Beste von allen bisherigen CDs vereinen. 100 Hits aus 100 "Bravo Hits"-Compilations warten auf Jugend oder Nostalgiker auf fünf randvollen CDs. Mit dabei sind unvergessene Hits von Lou Bega, Dante Thomas, Shakira, Take That, Coldplay, Lady Gaga, Luis Fonsi und vielen weiteren Künstlern der letzten drei Jahrzehnte. Einen kleinen Vorgeschmack von den - laut Meinung der Redaktion - zehn besten Hits der aktuellen gibt's Platte hier - also Ton an und los geht die Zeitreise.