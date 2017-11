München Langenscheidt-Verlag: "I bims" ist "Jugendwort des Jahres"

„I bims“ ist das „Jugendwort des Jahres“. Es bedeute, „Ich bin“, teilte der Langenscheidt-Verlag am Freitag in München mit. Zur Auswahl hatten 30 Begriffe gestanden, die zeigen sollen, wie die Jugend von heute spricht.

„I bims“ ist das Jugendwort des Jahres: Die Wortschöpfung, die so viel bedeutet wie „Ich bin“ oder „Ich bin“s„, wurde am Freitag von einer Jury zum Gewinner gekürt, wie der Münchner Langenscheidt-Verlag mitteilte. Das Wort werde häufig von Jugendlichen benutzt und repräsentiere daher die aktuelle Jugendsprache sehr gut.

Für Markus Kunzmann, Doktorand der Germanistischen Linguistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und einer der Juroren, ist “I bims„ der “klare Sieger„. Dieses Wort komme derzeit sehr häufig “in der gesprochenen und mehr noch in der geschriebenen Sprache„ vor. In die Endrunde der aussichtsreichsten fünf Wörter schafften es zudem die Begriffe “napflixen„, was soviel heißt wie ein Nickerchen machen und dabei einen Film laufen lassen, “Noicemail„ für eine nervige Sprachnachricht, “schatzlos„, was einen Single meint, und “unlügbar„ für definitiv oder unbestritten.

Jugendwort des Jahres wurde zum zehnten Mal gesucht

Das Jugendwort des Jahres wurde zum zehnten Mal von einer 20-köpfigen Jury aus Jugendlichen, Sprachwissenschaftlern und Medienvertretern ausgewählt. Nach einem Aufruf des Langenscheidt-Verlags hatten Nutzer online mehr als eine Millionen Stimmen für ihre Lieblingswörter abgegeben. Aus 30 Wortschöpfungen wurden dann zehn Favoriten ausgewählt, über die die Jury letztlich entschied. Auf der Top-Ten-Liste, die bei der Internetabstimmung ausgewählt wurde, standen auch Begriffe wie “geht fit„, “Teilzeittarzan„ und “Merkules„ - eine Mischung aus Merkel und Herkules.

Weitere Informationen Jugendwort des Jahres: Zwei Schüler aus Stockach in der Jury

Angefangen hatte 2008 alles mit der “Gammelfleischparty„. Die freche - und auch respektlose - Bezeichnung für Ü30-Partys wurde damals erstmals zum Jugendwort des Jahres gewählt. Es folgten in den weiteren Jahren “hartzen„, “Niveaulimbo„, “Swag„, “Yolo„, “Babo„, “Läuft bei dir„ und “Swombie„. 2016 wurde “fly sein„ zum Jugendwort des Jahres gekürt. In der Jugendsprache bedeutet dies: “Jemand oder etwas geht besonders ab.„

Zehn Jahre „Jugendwort des Jahres“ - Ein Rückblick



- 2017: „I bims“. Der Ausdruck bedeutet „Ich bin“ oder „Ich bin's“ und ist ein Stilmittel der „vong“-Sprache, einem Sprachphänomen aus den sozialen Medien. Als Erfinder gelten sowohl der österreichische Rapper Money Boy als auch Internet-Kunstfigur „Willy Nachdenklich“, ein Großhandelskaufmann aus Amberg in der Oberpfalz.

- 2016: „Fly sein“. Der Ausdruck kommt aus der Hip-Hop-Sprache und soll soviel bedeuten wie: jemand oder etwas „geht besonders ab“.

- 2015: „Smombie“. Das aus Smartphone und Zombie zusammengesetzte Wort beschreibt jemanden, der von seiner Umwelt nichts mehr mitbekommt, weil er nur noch auf sein Smartphone starrt.

- 2014: „Läuft bei Dir“. Vor drei Jahren wurde ein ganzer Satz zum „Jugendwort“ gekürt. Er soll als Synonym für cool oder krass gelten.

- 2013: „Babo“. Das Wort bedeutet so viel wie Boss oder Anführer. Der Ausdruck erinnert an den türkischen Begriff Baba (Vater) und wird vor allem in kurdischen Gebieten der Türkei benutzt. Hierzulande bekanntgemacht hat den Begriff der deutsch-kurdische Rapper Haftbefehl aus Offenbach - mit seinem Lied „Chabos wissen wer der Babo ist“.

- 2012: „Yolo“. Das ist ein Akronym und steht für „You only live once“ - eine Aufforderung, alle Chancen auf Erlebnisse zu nutzen.

- 2011: „Swag“. Der US-amerikanische Ausdruck bezeichnet eine „beneidenswerte, lässig-coole Ausstrahlung“ oder eine „charismatisch-positive Aura“. Wörtlich übersetzt bedeutet „to swagger“ stolzieren, prahlen oder schwadronieren, und „swaggerer“ heißt Aufschneider oder Angeber.

- 2010: „Niveaulimbo“. Mit dem Begriff beschrieben Jugendliche 2010 das Absinken des Niveaus beispielsweise im Fernsehprogramm, bei Partys oder in Gesprächen.

-2009: „hartzen“. Das an Hartz IV angelehnte Wort kann so etwas wie rumhängen oder auch arbeitslos sein heißen.

- 2008: „Gammelfleischparty“. Das erste „Jugendwort des Jahres“ ist eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung für eine Ü-30-Party.