Freibrug/Stuttgart Kurz, aber heftig: So fegte Sturmtief "Burglind" über unsere Region

Kurz, aber heftig: So fegte Sturmtief "Burglind" über unsere Region

Das Sturmtief fegt mit Wucht über Deutschland hinweg, der Orkan wütet vor allem im Westen und Süden. In der Region halten sich die Schäden in Grenzen.

Es kam aus Westen und brachte orkanartige Böen mit: Sturmtief „Burglind“ ist mit Wucht auf mehrere Bundesländer getroffen. Umgestürzte Bäume und heftiger Regen behinderten etwa in Nordrhein-Westfalen und Hessen aber auch im Südwesten den Verkehr. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt.

Auch andere Länder traf der Sturm heftig. In Frankreich kam ein Mensch ums Leben. Grund sei ein umgefallener Baum im Alpen-Skiort Morillon. Der Luftverkehr an den Flughäfen Basel-Mulhouse-Freiburg und Straßburg im Elsass wurde vorläufig eingestellt. Im Schweizer Skigebiet Pizol im Kanton St. Gallen sind Bäume auf die Tragseile einer Bergbahn gestürzt. Wie viele Menschen in den Gondeln festsaßen, war zunächst unklar.

Mit Windgeschwindigkeiten von 159 Stundenkilometern auf der 1163 hohen Hornisgrinde im Nordschwarzwald ist Sturmtief Burglind über Deutschlands Südwesten gefegt. Umgestürzte Bäume und abgerissene Äste behinderten den Verkehr auf der Straße, der Schiene und in der Luft. In Eislingen bei Göppingen traf ein umherfliegendes Trampolin ein parkendes Auto, in Stuttgart beschädigten Trümmer eines Hausdachs die Oberleitung einer Stadtbahn.

In Freiburg wurde um die Mittagszeit der Münsterplatz wegen herabstürzender Dachziegel gesperrt. Eine Straßenbahnlinie fiel aus – ein umgestürzter Baum hatte die Oberleitung beschädigt. Umgestürzte Bäume blockierten auch die Breisgau S-Bahn zwischen Breisach und Freiburg. Etliche Schwarzwaldgemeinden waren wegen Leitungsschäden zeitweilig ohne Strom. Der Bahnverkehr zwischen Titisee und Seebrugg wurde eingestellt.