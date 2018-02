Konstanz Kuriose Produkte für den Alltag: Erfinder entwickeln Produkte für Probleme, die eigentlich kein Mensch hat

Die Erfinder-Show "Das Ding des Jahres" mit Joko Winterscheidt auf Pro7 zeigt, dass es in Deutschland kuriose Erfindungen gibt. Doch wer braucht solche Dinge eigentlich? Manche Erfinder scheinen Lösungen für Probleme zu entwickeln, die kein Mensch hat. Ein kurzer - nicht ganz ernst gemeinter - Überblick über kuriose Erfindungen.

Deutschland, das Land der Dichter, Denker und natürlich, das Land der Erfinder. Das beweist sich mal wieder in der neuen Sendung "Das Ding des Jahres", in der pfiffige Erfinder ihre teilweise skurrilen Garagen-Eigenentwicklungen der Öffentlichkeit präsentieren. Auch außerhalb der Show sorgt so manche skurrile Erfindung für Aufsehen. Wer braucht zum Beispiel eine Leggings mit Beinbehaarung? Der SÜDKURIER gibt einen nicht ganz ernsten Einblick in die Welt der kuriosen Erfindungen:

Um die Ecke gedacht

Keine Frage, Bilderrahmen können die Fotos unserer Liebsten noch verschönern und gehören zur Deko vieler Wohnungen. Doch gibt es wirklich Menschen, die einen Bilderrahmen benötigen, der um die Zimmerecke reicht? Dieser spezielle Rahmen lässt sich an jeder Ecke befestigen, erweckt beim Betrachter jedoch eher den Eindruck eines aufgeschlagenen Buches. Teilweise lassen sich die Bilder durch den Winkel sogar deutlich schlechter erkennen. Kuriose Idee, aber leider unserer Meinung nach ohne wirklichen Sinn.

Der Ton macht die Musik

Ein Klingelknopf kann die verschiedensten Formen und Farben haben. Es gibt runde, eckig, längliche oder ovale Klingelknöpfe. Wem das zu langweilig ist, der kann sich auch eine Türklingel in Klaviertasten-Optik anbringen lassen. Dann erklingt statt des schrillen Klingeltons zärtliche Klaviermusik. Jedoch sollten die Bewohner darauf vorbereitet sein, dass es mit einer solch ungewöhnlichen Türklingel öfter schellen könnte als gedacht. Auch unmusikalische Gäste können auf diese Weise Erfahrungen mit einem Musikinstrument sammeln. Ob die Klaviertaste jedoch als Klingel erkannt wird, ist eine andere Frage.

Regenschutz aus dem Weltall

Für Astronauten ist der Helm für ihren Einsatz unverzichtbar. Das nahm sich ein tüchtiger Erfinder zum Vorbild, um auch die Erdbewohner besser vor lästigem Regen zu schützen und erfand einen kuppelartigen Regenschirm. Dieser lässt sich wie ein Motorradhelm über den gesamten Kopf ziehen. Positiver Nebeneffekt: Der Träger benötigt keine Mütze mehr. Vielleicht ist der Regenschirm nicht der letzte Mode-Schrei aus Paris, aber immerhin erfüllt er seinen Zweck. Nass wird man mit dieser Kopfbedeckung ganz bestimmt nicht. Gleichzeitig sind dem Träger die Blicke in der Öffentlichkeit sicher.

Wischstrampler für Babys

Mütter wollen, dass ihre Babys in einem möglichst sauberen Umfeld aufwachsen. Um dies umzusetzen, haben Designer einen Strampler entwickelt, mit dem Kleinkinder zur echten Unterstützung im Haushalt werden. Sobald die Babys mit diesem Strampler über den Boden krabbeln, wird dieser durch befestigte Wischmops am Kleidungsstück gereinigt. Der Wischstrampler sieht sehr kurios aus, kann aber durchaus dazu beitragen, den Fußboden zu säubern. Doch der spezielle Strampler ist nicht als Reinigungsutensil, sondern eher als Scherzartikel gedacht. Sollten Sie also von Bekannten für ihren Sprössling einen entsprechenden Anzug als Geschenk erhalten, sehen Sie es nicht als Beleidigung an.

Kuschelkissen als Partnerersatz

Dieses spezielle Kissen wurde für Singlefrauen entwickelt und hat die ausgefallene Form eines männlichen Oberkörpers. Es bietet einsamen Frauen die Möglichkeit, sich an eine starke Schulter zu kuscheln. Auch ein weicher Stoffarm macht die Illusion perfekt. Vorzeigbar ist das Kissen jedoch eher nicht. Doch wer sich in langen Winternächten nach einem Kuschelpartner sehnt, für den ist das Kissen genau richtig.

Maßvolle Kleidung

Das Problem kennen viele leidenschaftliche Esser. Nach einem köstlichen Abendessen kneift die Hose deutlich und der Träger macht sich seinen Gürtel etwas weiter. Am nächsten Tag folgt dann die Reue. Mit einem neuen Gürtel lässt sich nun leicht feststellen, welche Folgen der Genuss auf den Körper haben kann. Durch ein aufgedrucktes Maßband lässt dich der Bauchumfang genau messen. Da der Gürtel keine Löcher sondern einen variablen Schließmechanismus hat, werden auch kleine Zu- oder Abnahmen schnell erkannt. Prinzipiell ist der Gürtel jedoch eher als gelungener Scherzartikel gedacht.

Pantoffeln mit Licht

Dieses Problem dürften wohl viele Nachtschwärmer kennen. Um in der Nacht auf dem Weg in die Küche oder ins Bad nicht alle Mitbewohner zu wecken, wird kein Licht gemacht. Doch dadurch steigt auch das Risiko, in der Dunkelheit auf spitze Gegenstände oder den berühmten Legostein im Kinderzimmer zu treten. Mit den beleuchteten Hausschuhen kann dieses Problem gelöst werden. Allerdings kann durch die kleinen Lichtkegel auch der Eindruck entstehen, dass sich Einbrecher im Haus befinden.

Maulkorb mit Entenlook

Was sich der Erfinder bei diesem Objekt gedacht hat, lässt sich nur vermuten. Generell sind Maulkörbe für Hunde keine schönen Utensilien. Dieses Exemplar jedoch besteht aus einem Plastikaufsatz für die Hundeschnauze, der die Nase des Hundes verdeckt und wie einen Entenschnabel aussehen lässt. Wer sich zum Gespött der Nachbarschaft machen möchte, für den ist dieser Maulkorb genau das richtige Produkt. Doch der Aufsatz sieht nicht nur bescheurt aus, sondern behindert ihn beim Schnuppern. Die Frage, wer dieses Produkt braucht, ist somit schnell beantwortet: Niemand. Der Erfinder scheint wohl eher ein Katzenfreund zu sein.

Kaffeetasse mit Bügelfunktion