Münster Kleintransporter in Menschenmenge gesteuert - Mehrere Tote und Verletzte

Kleintransporter in Menschenmenge gesteuert - Mehrere Tote und Verletzte

In der Altstadt von Münster ist ein Kleinstransporter in eine Gruppe sitzender Menschen gefahren Es gibt mehrere Tote und Verletzte, die Behörden gehen von einem Anschlag aus.

Ein Kleintransporter ist in Münster in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden mehrere Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte. Den Angaben zufolge erschoss sich der Täter im Anschluss.

Medienberichten zufolge gehen die Behörden von einem Anschlag aus. Eine Polizeisprecherin machte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP keine berichteten auf ihren Internetseiten von drei Toten. Der Polizeisprecherin zufolge wurden mindestens 30 weitere Menschen verletzt, sechs von ihnen schweben demnach in Lebensgefahr.

Zu den Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei zunächst keine Angaben. „Spiegel Online“, das ZDF und die „Rheinische Post“ berichteten aber, dass die Behörden von einem Anschlag ausgehen. Die Münsteraner Innenstadt wurde teilweise abgeriegelt. Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, den Bereich zu meiden. Die Lage sei weiter „unübersichtlich“.