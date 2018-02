London Kein chicken bei KFC: Hühnchen-Notstand bei den Briten

Der Fast-Food-Kette KFC geht das Fleisch aus. Hunderte Filialen in Großbritannien und Irland bleiben seit dem Wochenende zu

Kentucky Fried Chicken, kurz KFC, steckt in einer schweren Hühnchen-Krise – ausgerechnet, ist es doch das Kernprodukt der Fast-Food-Kette, wie der Name verrät. KFC erklärte, seit dem Wochenende hätten über 500 der landesweit 900 Läden schließen müssen, andere hätten ihr Angebot reduziert oder die Öffnungszeiten eingeschränkt. Denn aufgrund von Lieferproblemen beim Logistikunternehmen DHL fehlt es an frischen Hühnchen. „Wir haben einen neuen Lieferpartner an Bord geholt, aber der hatte einige Startschwierigkeiten“, erklärte KFC und schob ironisch nach: „Frische Hühnchen an 900 Restaurants im ganzen Land zu liefern, ist ganz schön kompliziert.“ Den Kunden wurde via Twitter versprochen: „Der Colonel arbeitet dran“ – in Anspielung auf den Gründer und das Maskottchen des US-amerikanischen Franchise-Unternehmens, „Colonel“ Harland David Sanders.

Dass Kentucky Fried Chicken die Krise täglich rund eine Million Pfund, umgerechnet mehr als 1,1 Millionen Euro, kostet, wie Medien berichten, dürfte intern weniger für Lacher sorgen. Und offenbar ist noch keine Lösung in Sicht. Der Fast-Food-Kette zufolge ist der Hühnchen-Mangel so ernst und heftig, dass man noch nicht sagen könne, wann er behoben sein wird. Ein Insider wird in der britischen Presse damit zitiert, dass es Wochen dauern könnte.

DHL teilte mit, aufgrund von „Störungen in den Betriebsabläufen“ seien „einige Lieferungen in den letzten Tagen unvollständig oder verspätet“ erfolgt. „Wir arbeiten zusammen mit unseren Partnern KFC und QSL unter Hochdruck daran, den Sachverhalt zu lösen und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Die britische Gewerkschaft GMB sieht die Schuld bei KFC wegen kurzfristigen Profitdenkens. Bislang seien die KFC-Filialen von dem Spezialunternehmen Bidvest Logistics beliefert worden. Doch dieser Vertrag sei Mitte Februar ausgelaufen. DHL trat die Nachfolge an. „DHL wusste, dass sie den Dienst nicht anbieten können“, sagte GMB-Chef Mick Rix. Auch den Verantwortlichen bei KFC habe seit einigen Wochen klar sein müssen, dass es Schwierigkeiten geben werde. Die Leidtragenden seien Hunderte KFC-Mitarbeiter, die nun auf einen Teil ihres Lohns verzichten müssten und mehr als 250 Bidvest-Mitarbeiter, deren Jobs verloren gegangen seien.

Fans frittierter Hähnchenkeulen sind außer sich und machten ihrem Unmut via sozialer Medien Luft: „Was ist mit KFC passiert? Ich hatte mich so auf meine Kater-Heilkur gefreut“, schrieb ein Engländer am Tag nach einer Partynacht. Ein frustrierter Kunde aus Manchester wandte sich per Video an das Unternehmen und meinte, er weiche nun gezwungenermaßen und schweren Herzens zum Konkurrenten McDonald's nebenan aus. Dort immerhin gebe es noch Hühnchen.