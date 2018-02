Die Temperaturen in Deutschland bleiben im Keller. Auf der Zugspitze wurden minus 24 Grad gemessen.

Die Menschen im Südwesten haben die bisher kälteste Nacht dieses Jahres erlebt. Wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, wurden in der Nacht in Sigmaringen minus 21,3 Grad gemessen. „Es war bitterlich kalt.“ Eisiger sei es in diesem Jahr im Land noch in keiner Nacht gewesen.

Auch in Lübeck und im Erzgebirge wurde minus 20 Grad erreicht. In den Alpen lagen die Temperaturen zwischen minus 20 und minus 26 Grad. Auf der Zugspitze war es mit minus 24 Grad etwas milder als in der Nacht zum Dienstag, als dort minus 30 Grad gemessen worden waren.

Etwas milder entlang des Rheins

„Die Temperaturen lagen in der Nacht fast landesweit im strengen bis sehr strengen Frostbereich“, sagte ein Sprecher des DWD am frühen Morgen. In den Mittelgebirgen erreichten die Temperaturen Werte zwischen minus 10 und minus 18 Grad. Etwas milder war es entlang des Rheins bei Werten zwischen minus 9 Grad in Düsseldorf und minus 10 Grad in Wiesbaden. Auch am Tag müsse weiter mit Dauerfrost gerechnet werden.

Besserung ist dem Experten zufolge aber in Sicht: „Es wird jetzt langsam milder.“ In der Nacht zum Donnerstag werde man das zwar noch nicht sehr spüren - tagsüber seien dann aber immerhin Höchstwerte von bis zu 2 Grad drin. Am Freitag wird es wieder etwas milder - bevor am Samstag schon bis zu 8 Grad möglich seien.

Doch die milderen Temperaturen haben auch eine Kehrseite: Am Freitag breitet sich dem Meteorologen zufolge leichter Schneefall aus. Danach bleibt es unbeständig. Es kann immer wieder regnen.