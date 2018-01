Düsseldorf Jacques Tilly: Der Künstler hinter den imposanten Düsseldorfer Karnevalswagen

Die Werke von Jacques Tilly gehen um die welt: Er baut die Düsseldorfer Karnevalswagen. Die Figuren gelten als die provokantesten überhaupt.

Jacques Tilly heißt der Mann, der Düsseldorfs Rosenmontagszug zum politischsten in Deutschland gemacht hat. Er ist leidenschaftlicher Wagenbauer und das bekommen die Mächtigen dieser Welt jährlich zu spüren. Rund um den Globus sind nach Karneval seine provokanten Arbeiten auf den Titelseiten zu sehen. „Ich mache Satire auf Rädern“, erklärt der 54-Jährige und verweist auf die Tradition des Karnevals, einmal im Jahr den Herrschenden die Meinung sagen zu können. „Mein Bedürfnis war es immer schon, politisch zu arbeiten“, erzählt der Düsseldorfer. Schon während seines Studiums hatte der Kommunikationsdesigner Erfahrungen im Wagenbau gesammelt. „Ende der 90er habe ich entschieden, mich ganz auf den Bau von Großplastiken zu konzentrieren.“ Der Wagenbau für den Rosenmontagszug ist aber das Kerngeschäft geblieben.

Wagen nach England ausgeliehen

Tilly, der im letzten Jahr von Amnesty International mit dem Gelben Trikot der Menschenrechte ausgezeichnet wurde und Großplastiken für Greenpeace und Foodwatch gebaut hat, zeigt Fotos vom vergangenen Umzug. Theresa May, die sich den Brexit-Colt in den Mund steckt, ist bestens getroffen. „Den Wagen haben nach Rosenmontag sogar die Brexit-Gegner in Großbritannien ausgeliehen.“ Auch der aufgrund damals hoher Umfragewerte aufgepumpte Martin Schulz ist unverkennbar. „Bloß nicht zu harmlos sein, sondern scharf und gemein“, postuliert Tilly mit einem Gesichtsausdruck, der harmloser nicht sein könnte. „Wir müssen den Punkt treffen, wo es wehtut.“ Das ist ihm in den letzten Jahren wahrlich geglückt. So war 2016 scharfe Kritik sogar aus Ankara und Warschau vernehmbar. Eine türkische Generalkonsulin forderte noch während des Umzugs die sofortige Verhüllung eines Wagens. Er zeigte, wie sich der türkische Präsident Erdogan und ein IS-Vertreter mit Kurdenblut zuprosten.

Dass das vielen Menschen zu weit geht, zu drastisch ist, liegt in der Natur der Sache. Gibt es denn im Düsseldorfer Karneval keine Kritik? Seit Mitte der 90er-Jahre seien die Verantwortlichen im höchsten Maße tolerant und mutig. „Anders als in manch anderen Karnevalshochburgen, wo oft Betonköppe das Sagen haben“, freut sich Tilly. Etwa 30 bis 40 Entwürfe lege er jährlich dem Karnevalskomitee vor, zwölf davon würden realisiert – „und zwar streng geheim“. Nachdem es mit einigen Wagen Ärger gegeben hat, werden die Entwürfe seit 2000 nicht mehr der Öffentlichkeit vorgestellt.

Worauf darf man sich denn in diesem Jahr gefasst machen? „Kein Kommentar!“ Der Hallenteil, in dem die politischen Großplastiken gebaut werden, bleibt verschlossen. „Es sind auch erst fünf Wagen in Arbeit, für die anderen habe ich noch keine Idee“, sagt Tilly. Ob man‘s glauben soll? „Wir wollen so aktuell wie möglich sein“, lautet eine der wichtigsten Arbeitsanforderungen für den Bildhauer. „Das heißt, der letzte Wagen wird meistens erst in der Nacht vor Rosenmontag fertig.“

Jacques Tilly kommentiert seine Werke beim Rosenmontagsumzug 2017: