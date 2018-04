28.03.2018 19:25 Monika Olheide und Nicole Rieß Exklusiv Internet In fünf Schritten den digitalen Nachlass regeln – so geht's

Ein Leben ohne Internet – unvorstellbar. Aber was passiert mit all meinen Daten, wenn ich sterbe? Wer nicht wil, dass wichtige Dokumente oder Passwörter in falsche Hände geraten oder dass die Erben auf hohen Kosten sitzen bleiben, sollte seinen digitalen Nachlass schon zu Lebzeiten regeln. Das ist zwar mit Aufwand verbunden, doch es lohnt sich. Diese fünf Tipps helfen Ihnen garantiert.