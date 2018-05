Konstanz/Villingen-Schwenningen Im Griff des Blütenstaubs: Darum ist der Pollenflug dieses Jahr besonders stark

Was für ein besonderes Naturschauspiel: Der Blütenstaub hinterlässt aktuell kunstvolle Bilder im Bodensee. Vor allem Samen von Birke und Fichte sind in der Luft. Doch warum gibt es dieses Jahr besonders viele Baumpollen? Wir haben mit Experten gesprochen und geben einen Überblick.

Wohl jeder, der in den vergangenen Tagen vom Ufer oder vom Schiff aus den Bodensee im Blick hatte, konnte sie nicht übersehen: Riesige Mengen an Blütenstaub zeichneten kunstvolle Bilder auf die Oberfläche des Sees. Das ganze Ausmaß des Phänomens war besonders gut aus der Luft zu beobachten oder von einem Aussichtspunkt. Verantwortlich für diese von der Natur geschaffene Blütenkunst ist der ungewöhnlich starke Pollenflug in diesem Jahr.

Die Blütenteppiche auf dem Bodensee bestehen zu großen Teilen aus Birken- und Fichtenpollen. „Doch auch andere Baumpollen von Wäldern aus der Schweiz könnten sich auf das Wasser abgesetzt haben“, erklärt der Meteorologe Paul Heger des in Konstanz sitzenden Wetterdienstes wetter.com. Wie lange sich die Pollen auf dem See halten, kann laut Heger nicht genau gesagt werden. „Pollen schwimmen durchaus einige Tage, bis sie untergehen und sich am Seeboden sammeln. Das hängt auch davon ab, wie sehr das Wasser durch Wind oder Regen in Bewegung gesetzt wird.

Für die massenhaften Blütenpollen macht Heger vor allem eine Laune der Natur verantwortlich: Die Pflanzenarten Birke und Fichte haben derzeit ein sogenanntes Mastjahr. Je nach Region komme es alle paar Jahre zu solch einem Phänomen. In einem Mastjahr verwendet eine Pflanzen mehr Energie als sonst, um Pollen zu produzieren. Somit kommt es, dass betroffene Baumarten massenhaft synchron blühen. „Dass jedoch Birke und Fichte zur gleichen Zeit ein Mastjahr haben, kommt selten vor“, stellt Paul Heger fest.

Vollends verstärkt wird das diesjährige Pollen-Phänomen durch den warmen April, die anhaltende Trockenheit und der böige Wind, der die Blütenpollen weit durch die Lüfte schleudert. Auch hat der kalte Jahresstart die Pollen ausgebremst, ehe sie zu Beginn der überdurchschnittlich warmen Frühlingstemperaturen alle auf einmal „explodiert“ sind, erklärt Christina Endler vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Wann die Pollenbelastung vorbei sei, hänge nun vom Wetter ab, so Endler. Regen würde „die Luft wieder reinwaschen.“

Im Schwarzwald und am Hochrhein treten Birkenpollen derzeit noch intensiver auf als am Bodensee. „Da die Natur in den höheren Lagen immer etwas hinterherhinkt, ist derzeit gerade bei den Pollen besonder gut zu beobachten“, sagt Heger. Besonders auch Erlenpollen sind derzeit in der Schwarzwaldregion besonders stark unterwegs. Doch im Gegensatz zum Bodensee und Hochrhein sind dort zumindest noch keine Gräserpollen zu beobachten.

Derzeit setzen vor allem Birkenpollen Allergikern stark zu. Was Sie dagegen tun können lesen Sie hier.

Aprilwetter mit Rekordtemperaturen