vor 39 Minuten dpa AFP Roseau Hurrikan „Maria“ reißt Regierungschef von Karibikinsel Dominica Dach vom Haus

Prominenter Hilferuf von der Karibikinsel Dominica: Der Regierungschef des Eilands, Roosevelt Skerrit, hat die Auswirkungen von Hurrikan „Maria“ unmittelbar am eigenen Leib zu spüren bekommen.