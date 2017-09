Hurrikan wütet entlang der Küste Floridas. Viele Einwohner trotzen dem Sturm in ihren Häusern. Zuvor tobte der Orkan über der karibischen Insel Kuba

In der Nacht zum Sonntag hörte John Hines, wie die Türen seines Hauses knarrten und in den Rahmen wackelten. „Hört sich an, als ob jemals an die Haustür klopft“, sagte Hines dem Nachrichtensender CNN. Draußen vor seinem Haus in Key West an der Südspitze von Florida machten sich die ersten Ausläufer des Hurrikan Irma bemerkbar, der in den vergangenen Tagen weite Teile der Karibik verwüstete und jetzt das amerikanische Festland in Angriff genommen hat. „Der Wind wird stärker“, sagte Hausbesitzer Hines. Die Lage in der Gegend um sein Heim sei „beschissen“, fügte er hinzu, doch ihm war klar: „Es wird noch schlimmer.“

John Hines gehört zu einer Gruppe von besonders sturen Bewohnern von Florida, die auch nach den Evakuierungsbefehlen der Behörden für mehr als 6,5 Millionen Menschen – rund 20 Prozent der Einwohner von Florida – weigern, ihre Häuser zu verlassen. Genaue Zahlen über die Evakuierungs-Gegner gibt es nicht. Viele von ihnen haben sich in den Tagen vor Irma mit Wasser, Lebensmitteln und Benzin für den Generator eingedeckt und ihre Türen und Fenster mit speziellen Wirbelsturm-Verdecken gesichert oder mit Spanplatten vernagelt. Einige Hausbesitzer verfügen über Schutzkeller, andere nur über Optimismus und Galgenhumor: „Ich glaube, ich sollte das ganze Bier im Kühlschrank trinken, bevor der Strom ausfällt“, schrieb ein Bewohner von Florida auf Facebook.

Viele Leute wie Hines wollen ihre Häuser nicht potenziellen Plünderern überlassen, während sie in einer Notunterkunft sitzen. Andere sorgen sich um ihre Haustiere. Wieder andere sind schlicht stur. Dabei war die Feuerwehr zum Beispiel auf der Inselkette der Florida Keys bei Key West teilweise von Haus zu Haus gegangen, um die Bewohner zu warnen.

In Florida war schon am Sonntagmorgen (Ortszeit) fast eine halbe Million Menschen ohne Strom. Irma peitschte als Wirbelsturm mit Windgeschindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern über die Florida Keys und bewegte sich langsam nordwärts. Anders als noch vor Tagen vorhergesagt, schiebt sich der Sturm nicht an der Atlantikküste von Florida entlang nach Norden, sondern an der Westküste.

Viel ändert dies für die Betroffenen aber nicht: Irma sei breiter als die gesamte Florida-Halbinsel und bedrohe deshalb den ganzen Staat, warnte Gouverneur Rick Scott. Er befürchtet, der Hurrikan könne an den flachen Küsten Floridas fünf Meter hohe Sturmfluten auslösen. „Das ist höher als ein Haus“, warnte der Gouverneur. Scott erwartet eine Katastrophe, die selbst die Zerstörungen des Wirbelsturms Andrew im Jahr 1992 übertreffen könnte. Damals wurden mehr als 60 000 Häuser dem Erdboden gleichgemacht.

Bilder aus Miami und anderen Städten in Florida zeigten windgepeitschte und völlig verlassene Straßen. Michael Brennan vom Nationalen Hirrcane-Zentrum der USA, sprach von einem „sehr gefährlichen Tag“ für den Bundesstaat. Die Inseln der Florida Keys könnten völlig überschwemmt werden.

Bevor der Hurrikan auf Florida traf, verursachte er schwere Schäden auf Kuba. Besonders schlimm wurde unter anderem die Provinz Villa Clara getroffen. In dem Fischerort Caibarién wurden reihenweise Hausdächer abgedeckt, Bäume entwurzelt und es kam zu schweren Überschwemmungen. Wellen erreichten eine Höhe von neun Metern, Sturmfluten spülten Meerwasser 500 Meter landeinwärts, berichtete der staatliche Wetterdienst. Hunderttausende Menschen hatten sich vor dem Sturm in Sicherheit gebracht.

Warum eigentlich Irma?

Stürme haben Namen, damit man sich besser auf sie vorbereiten und sich besser an sie erinnern kann. In den 50er-Jahren ursprünglich vom US-Hurrikanzentrum geführt, ist heute die Weltorganisation der Meteorologen (WMO) für die Liste der Namen verantwortlich. Die WMO hat für den Atlantik und den östlichen Nordpazifik sechs solcher Listen, die alle sechs Jahre rollieren. Die Namen sind alphabetisch gelistet, deswegen folgt 2017 Irma auf Harvey, folgt Katia auf Jose. Für jede Saison sind 21 Namen vorrätig. Wenn ein Hurrikan besonders verheerend oder tödlich war, streicht die WMO seinen Namen aus den Listen. Das gilt zum Beispiel für Hurrikan Katrina (2005) oder Matthew (2012). Diese Namen werden nicht mehr verwendet. Namen mit den Buchstaben Q, U, X, Y und Z werden nicht vergeben. (dpa)