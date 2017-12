Höhere Preise und neue Flaggschiffe - Was sich mit dem Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn ändert

An diesem Sonntag vollzieht die Deutsche Bahn einen Fahrplanwechsel, der den Namen wirklich verdient. Denn jeder dritte Fernzug wird anders fahren als bisher, etwa einen anderen Weg oder zu anderen Zeiten. Das liegt an der Eröffnung der neuen Schnellfahrstrecke von Berlin nach München.

Ab Sonntag müssen sich die Bahnkunden auf zahlreiche Änderungen einstellen. Mit dem alljährlichen Fahrplanwechsel erhöht die Deutsche Bahn wieder die Preise. Außerdem werden Reisende zwischen München und Berlin deutlich schneller unterwegs sein, und die Bahn nimmt den neuen ICE 4 in den Regelbetrieb auf.



Was ändert sich an den Fahrpreisen?



Die Flexpreise steigen in der 2. Klasse um durchschnittlich 1,9 Prozent, in der 1. Klasse um durchschnittlich 2,9 Prozent. Auch bei den Streckenzeitkarten und der Bahncard 100 steigen die Preise um durchschnittlich 1,9 Prozent. Dagegen bleiben die Preise für die BahnCard 25 und 50 unverändert. Auch bei den Sparpreisen und Reservierungsgebühren ändert die Bahn nichts. Mit der BahnCard 50 bekommen Käufer von Sparpreistickets künftig auch 25 Prozent Rabatt auf die An- und Weiterreise im Nahverkehr. Bislang galten die 25 Prozent nur für reine Fernverkehrstickets.



Nach Berechnung der Bahn liegt die Preiserhöhung im Fernverkehr aber insgesamt nur bei 0,9 Prozent. Das liege daran, dass nur etwa 10 Prozent aller Fahrgäste den vollen Preis zahlten. Die anderen 90 Prozent hätten entweder eine Bahncard oder kauften sich ein Ticket im Sonderangebot, das bei der Bahn Sparpreis heißt. Bahnkunden zwischen Karlsruhe und Basel zahlen nicht mehr - eine Entschädigung dafür, dass die Rheintalbahn nach einer Panne beim Tunnelbau wochenlang gesperrt war.



Was sind die Vor- und Nachteile der neuen Schnellfahrstrecke München-Berlin?



Mit der Eröffnung der neuen Vorzeigestrecke der Bahn verkürzt sich die Reisezeit zwischen der Bundeshauptstadt und der bayerischen Landeshauptstadt auf weniger als vier Stunden. Damit will die Bahn den Fluglinien Konkurrenz machen. Die neue Strecke München-Berlin wird für Bahnfahrer deutlich teurer als die alte: 150 statt 132 Euro mit dem Flexpreis - ein Plus von 13,6 Prozent. Dafür haben sie die große Zeitersparnis.

Was bedeutet die neue Strecke für die Fahrgäste?



Bahnfahrer sparen bis zu zwei Stunden. Das „Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8“ ist eines der wichtigsten Bahnvorhaben vergangener Jahre. Sprinterzüge brauchen künftig 3:55 Stunden, von Berlin nach Nürnberg 2:51 Stunden. Täglich gibt es 10 000 Sitzplätze mehr als bisher. Von dem Ausbau profitieren nach Bahn-Angaben rund 17 Millionen Menschen in verschiedenen Regionen.



Welche Fahrplanänderungen gibt es?



Die Bahn stellt etwa ein Drittel ihrer ICE- und IC-Fahrpläne um, besonders im Osten und Süden Deutschlands. Erfurt wird zum neuen Knotenbahnhof für ICE, Coburg bekommt eine ICE-Direktanbindung und Halle deutlich mehr Verbindungen. Zwischen Berlin und Frankfurt am Main wird es mehr Züge geben.

Von Leipzig und Erfurt kommen die Reisenden in Zukunft direkt nach Mannheim und Stuttgart. Insgesamt sollen laut Bahn 17 Millionen Menschen entlang der Schnellfahrstrecke von kürzeren Reisezeiten und neuen Direktverbindungen profitieren. In Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Bayern sollen viele Nahverkehrslinien mit den neuen Verbindungen im Fernverkehr verknüpft werden.

Was bedeuten die Veränderungen für Urlauber?



Durch die neue Schnellstrecke kommen Norddeutsche schneller in die Alpen und Bayern schneller an die Ostsee. Außerdem können Reisende in Zukunft direkt ab Frankfurt am Main nach Mailand fahren, und aus Köln und Düsseldorf kommen sie einmal täglich ohne Umsteigen nach Luxemburg.



Was kann das neue Flaggschiff der Deutschen Bahn?



Der ICE 4 startet mit fünf Fahrzeugen seinen Regelbetrieb. Er wird zuerst auf den Strecken Hamburg - München und Hamburg - Stuttgart eingesetzt. Das neue Flaggschiff hat nach Bahnangaben komfortablere Sitze, mehr Gepäckstauraum sowie acht reservierungspflichtige Fahrradstellplätze. Außerdem soll das WLAN stabiler sein.