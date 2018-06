Köln Hochzeit mit 75: Alice Schwarzer hat überraschend geheiratet

Deutschlands bekannteste Feministin hat ihre langjährige Lebenspartnerin geheiratet. Wie jetzt bekannt wurde, fand die Hochzeit am Samstag statt.

"Ja, Alice Schwarzer hat geheiratet", unter dieser Zeile veröffentlichte Alice Schwarzer auf ihrer Internetseite ein gemeinsames Foto mit ihrer Ehefrau Bettina Flitner. Am vergangenen Samstag haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Wie die 75-Jährige weiter schrieb, ist die 19 Jahre jüngere Fotografin ihre „langjährige Lebensgefährtin“. Darüber hinaus will Schwarzer keine Details bekanntgeben. Sie bitte, ihre Privatsphäre zu respektieren, teilte eine Sprecherin in Köln mit.

Bisher war nicht öffentlich bekannt, dass die beiden ein Paar sind, doch arbeiten sie schon seit langem zusammen. Gemeinsam haben sie drei Bücher veröffentlicht - Schwarzerlieferte die Texte, Flitner die Bilder. Flitner ist eine anerkannte Fotografin, die unter anderem auf der Kunstmesse Art Cologne ausgestellt hat.