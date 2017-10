Offenbach Herbstwetter: Elmar bringt verregneten Wochenbeginn

Der Herbst zeigt sich zu Beginn der Woche regnerisch. Das Tief „Elmar“ bringt Wolken und Niederschläge mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Nur im Norden und im Osten gibt es Lücken in der Wolkendecke, ansonsten fällt schauerartiger Regen, in höheren Lagen Schnee. Die Temperaturen sollen zwischen 8 und 15 Grad liegen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Westen, an der Nordsee und auf Berggipfeln kann es stürmische Böen geben. In der Nacht zum Dienstag regnet es im Westen und Süden, die Luft kühlt auf elf bis sechs Grad ab.

Auch am Dienstag bleibt es dich bewölkt und regnerisch. Nur am Ober- und Hochrhein soll es etwas klarer werden. Mit Temperaturen von 10 bis 17 Grad wird es etwas wärmer. Der Wind weht schwach bis mäßig. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf zwölf Grad an der Nordsee und vier Grad im Südosten.

Am Mittwoch lässt der Regen von West nach Ost allmählich nach, die Wolkendecke lockert auf. Längere freundliche Abschnitte soll es aber nur im Südwesten geben. Die Temperaturen liegen zwischen 8 Grad an der Oder und 19 Grad am Oberrhein. Nachts regnet es dann vor allem im Nordosten, die Temperaturen gehen auf zehn bis drei Grad zurück.