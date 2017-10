Stuttgart Herbststurm "Herwart" wütet im Norden: Die Entwicklungen im Liveblog!

Herbststurm "Herwart" tobt über Deutschland und hat vor allem den deutschen Norden fest im Griff. Seine volle Kraft dürfte "Herwart" nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Deutschland im Laufe des Vormittags entfalten. Wir begleiten die aktuelle Entwicklung mit einem Liveblog!

Herwart hält die Einsatzkräfte in Norddeutschland auf Trab. Die Leitstellen in Schleswig-Holstein berichteten in der Nacht zum Sonntag von umgekippten Bäumen, eingestürzten Baugerüsten und weggeflogenen Trampolinen. Im nordfriesischen Oldenswort fiel eine historische Mühle dem Sturm zum Opfer. Die Bahnstrecken zwischen Kiel und Hamburg, sowie zwischen Flensburg und Hamburg wurden durch umgestürzte Bäume blockiert. „Entstörtrupps sind bereits mit Kettensägen und anderem schweren Gerät vor Ort und arbeiten fieberhaft an einer Beseitigung der Hindernisse“ sagte ein Bahn-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Wann die Strecken wieder frei sein werden, war zunächst unklar.

Sturmflut im Hamburger Hafen

Am Hamburger Hafen ist am Sonntagmorgen die Elbe über die Ufer getreten. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. So drohe eine Tiefgarage in der Nähe der Elbphilharmonie vollzulaufen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Offenbar hätten die Flutschutztore die Garage nicht ausreichend funktioniert. Die Elbchaussee entlang des Hamburger Hafens ist einem Polizeisprecher zufolge ebenfalls überspült worden. Sie wurde teilweise gesperrt. Auch der Hamburger Fischmarkt wurde gesperrt. In Hamburg wird am Vormittag eine schwere Sturmflut mit einem Pegel von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet.

„Die Behörden sind vorbereitet, voraussichtlich müssen einige Straßen und der Fischmarkt gesperrt werden“, erklärte eine diensthabende Wissenschaftlerin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Die Hamburger Feuerwehr rückte bis zum Morgen 170 Mal aus. Bei den Einsätzen handele es sich im Wesentlichen um Bäume und Äste auf Straßen, aber auch auf Autos und Häusern. Ein Baum musste von den Gleisen der U-Bahn geborgen werden.

Bahnlinien im Norden Deutschlands gesperrt

In Mecklenburg-Vorpommern mussten in der Nacht vier Bahnlinien wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Auch hier seien Spezialisten mit der Entstörung beschäftigt. Die Bahn bittet Reisende, sich online zu informieren. Ein Mitarbeiter des Innenministeriums beschrieb die Nacht als unruhig, in erster Linie seien aber nur Bäume umgestürzt. Im Landkreis Rostock wurde ein Haus von einem Baum getroffen, die Bewohner blieben unverletzt. Die Polizei in Neubrandenburg meldete zwei Bäume, die auf Autos fielen.

In Brandenburg war die Nacht ruhig, die ersten Sturmschäden meldete der Lagedienst des Innenministeriums am frühen Morgen. Unter anderem gebe es entlang der Autobahnen 11 und 12 umgestürzte Bäume. Die Berliner Feuerwehr fuhr bis zum frühen Morgen keine wetterbedingten Einsätze. Man sei aber „für alle Situationen gerüstet“, wie ein Sprecher bekräftigte. Zoo und Tierpark in Berlin bleiben wegen der Sturmwarnung am Sonntag geschlossen. Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten eine Gefahr für Besucher sein, hieß es in einer Mitteilung vom Samstag.

An der Nordsee und im höheren Bergland müsse gar mit Orkanböen gerechnet werden, warnten die Meteorologen am Samstag. So werden an der Nordsee Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern in der Stunde erwartet.

Geringere Sturmgefahr im Westen und Südwesten

Im Westen und Südwesten hingegen ist die Sturmgefahr nach DWD-Angaben geringer. Ungemütlich kann es trotzdem werden: Landesweit wird mit schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen gerechnet. Der Polizei zufolge wurden in manchen Regionen Baden-Württembergs erste kleinere Sturmschäden registriert.

So gab es am frühen Morgen beispielsweise in Freiburg einige umgewehte Bauzäune. In Ulm und in Karlsruhe stürzten Bäume um und in Konstanz wehten erste Vorboten des Sturmtiefs Absperrungen um. Größere Einschränkungen oder gar Verletzte gab es nach Angaben der Behörden zunächst aber nicht.

Der DWD gab eine Unwetterwarnung heraus. Demnach muss auch in tieferen Lagen Baden-Württembergs mit Sturmböen bis zu 85 Stundenkilometern aus Südwest bis West gerechnet werden. Wie es weiter heißt, dürfte lediglich das südliche Oberrheintal davon ausgenommen sein.

Für die Hochlagen von Schwarzwald und Alb rechnen die Experten mit schweren Sturmböen, an exponierten Stellen drohen orkanartige Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 Stundenkilometern. Am Nachmittag und am Abend dürfte sich laut DWD der Sturm deutlich abschwächen.

Die Entwicklungen im Liveblog: