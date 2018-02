Köln/ Düsseldorf/ Mainz Helau und Alaf - Das waren die besten Mottowägen bei Rosenmontagsumzügen am Rhein

Von Angela Merkel bis zu Donald Trump - die Mottowägen bei den Umzügen zum Rosenmontag nehmen zahlreiche international bekannte Politiker auf die Schippe. Zum ersten Mal fuhr in Düsseldorf ein jüdischer Mottowagen mit.

In den Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz rollten am Vormittag die Rosenmontagszüge. In diesem Jahr nahmen sie vor allem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump aufs Korn. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf zog Bundeskanzlerin Merkel als riesige „Schwarze Witwe“ an den Jecken vorbei.

Im Kölner Rosenmontagszug machte US-Präsident Donald Trump als Dampfwalze ganz Amerika platt, unter anderem beim Klimaschutz, bei der politischen Korrektheit und der Kultur. In Mainz machten sich Spielmannszüge, Fastnachtsgarden und Motivwagen um exakt 11.11 Uhr auf einen über sieben Kilometer Weg durch die Innenstadt mit 8.800 Teilnehmern. Themen der diesjährigen Kampagne waren unter anderem die Folgen der Bundestagswahl und der Konflikt zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un.

Köln

In Köln waren nach Angaben der Zugleitung etwa 11.000 Kostümierte im Zug, der sich in diesem Jahr über eine Länge von 7,5 Kilometern erstreckte. Ein Mottowagen zeigte Bundeskanzlerin Angela Merkel und den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz auf einem Schaukelgerüst. Der Wagen trug den Titel "Die Große Kollision" und spielte damit auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen der SPD und der CDU an.

Auch der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un war beim Montagsumzug vertreten: Seine Figur trug eine Rakete mit einem radioaktiven Symbol. Kostümierte Karnevalisten schauten vom Straßenrand aus zu.

Ein Mottowagen widmete sich der Debatte der sexuellen Belästigungen unter dem Hashtag "Me Too". Zwei Menschen mit Schweinsmasken sowie eine Frau im Kleid wurden darauf dargestellt. Die weibliche Figur hatte bereits einige Handabdrücke auf ihrer Kleidung.

Auf einem Kölner Mottowagen war US-Präsident Donald Trump als Dampfwalze zu sehen. Am Kopf seiner Walze klebte die weltweit bekannte Figur Uncle Sam, die die Vereinigten Staaten von Amerika verkörpert. Der Wagen trug dazu die Aufschrift "Langsamer Walzer".

Düsseldorf:

In Düsseldorf zogen insgesamt etwa 6.000 Menschen beim Rosenmontagszug - mit etwa 100 Mottowagen - durch die Straßen. Ein politischer Mottowagen zeigte Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, als Schwarze Witwe. Die giftige Spinne war umringt von Totenköpfen, die die Namen von Politikern wie Gabriel oder Steinmeier trugen. Der Wagen trug die Aufschrift: "Der Nächste, bitte!"

Eine Neuheit in diesem Jahr: Zum ersten Mal gab es einen jüdischen Mottowagen, der am Rosenmontagsumzug teilgenommen hat. Der Karnevalswagen war von der jüdischen Gemeinde Düsseldorfs.

Auch wirtschaftliche Aspekte wurden beim Rosenmontagsumzug zum Thema: So zum Beispiel die Abgasaffäre von Volkswagen. Sie wurde mit einer großen Abgaswolke, die aus einem VW heraussströmt, dargestellt.

Ein russischer Bär mit der Aufschrift "Russland Affäre" saß auf einer Figur von Donald Trump, dem 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Während der Bär breit lächelte, streckte die nackte Figur des Präsidenten die Zunge heraus.

Ein politischer Mottowagen mit der Figur von Theresa May, Premierministerin des Vereinigten Königreichs, thematisierte den Brexit-Ausstieg. Der Wagen zeigte die Ministerin liegend im Bett. In der Hand hielt sie das "Brexit-Baby", das sie verliebt anschaute.

Martin Schulz, Noch-Vorsitzender der SPD, wurde auf einem Mottowagen durch den Fleischwolf gejagt. Dieser trug die Aufschrift: "Selber Schulz!". Damit spielte der Wagen auf die politische Entwicklung des ehemaligen Kanzlerkandidaten an.

Fotos: dpa