New York Harvey Weinstein wird offiziell angeklagt: Das Bild eines geschlagenen Mannes

Vor einem halben Jahr wurden die Missbrauchs-Vorwürfe gegen Harvey Weinstein öffentlich. Jetzt wurde Anklage gegen ihn erhoben.

Harvey Weinstein war verquollen und müde, als er am Freitag früh um halb acht vor dem New Yorker Polizeirevier Nummer 1 aus einer Limousine stieg. Sein Gang war schleppend, das Lächeln, das er der wartenden Menge zu zeigen versuchte, wirkte gequält. Der gefallene Hollywood Mogul gab rundum das Bild eines geschlagenen Mannes ab.

Es ist gut ein halbes Jahr her, dass zuerst durch einen New York Times Bericht Anschuldigungen gegen Weinstein laut wurden, er habe gewohnheitsmäßig Frauen belästigt, bedrängt und vergewaltigt. Der Fall Weinstein rückte das Thema des sexuellen Missbrauchs in der Arbeitswelt ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit und stieß unter dem Hashtag #metoo eine neue Welle des Feminismus an. Nun muss er sich vor der Justiz verantworten.

Von den Dutzenden von Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein, unter anderem durch so prominente Filmschauspielerinnen wie Angelina Jolie und Uma Thurman, werden vor dem Bezirksgericht in New York nur zwei verhandelt. Viele der anderen Fälle sind verjährt. Eine der Anklägerinnen ist Lisa Evans, die ihre Geschichte im November 2017 der Zeitschrift New Yorker erzählte. Evans hatte 2004, noch als Studentin, Weinstein bei einer Party in New York kennen gelernt. In der Folge hatten Weinsteins Assistenten mit ihr Kontakt aufgenommen, um ein Treffen mit Weinstein zu vereinbaren. Als Evans in der Hoffnung auf eine Filmrolle in das Büro von Weinstein kam, wurde sie in einen Fitness- Raum geleitet, wo Weinstein alleine auf sie wartet. Weinstein überwältigte sie und zwang sie zu oralem Sex. „Das schlimmste daran“, erzählte Evans dem New Yorker, "war, wie die emotionslos und gewohnheitsmäßig der ganze Vorgang wirkte."

Die Identität der zweiten Klägerin ist nicht öffentlich, es wird spekuliert, dass es sich um die spanisch-stämmige Schauspielerin Paz de la Huerta handelte, die gegenüber der Zeitschrift Vanity Fair beschrieb, wie Weinstein sie in ihrer Wohnung vergewaltigt hatte.

Weinstein selbst wurde später am Freitag dem Haftrichter vorgeführt und gegen eine Kaution von einer Million Dollar wieder frei gelassen. Er musste jedoch eine Sonde anlegen und seinen Pass abgeben. Sein Anwalt Benjamin Brafman behauptete erneut, dass die Anschuldigungen haltlos seien. In der Öffentlichkeit gibt es wohl kaum jemanden mehr, der diese noch Meinung teilt. Nun muss sich heraus stellen, ob die Justiz das auch so sieht.