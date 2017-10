Unterhaltung Halloween vs. Fasnacht: Wer macht das Brauchtums-Rennen?

Manche meinen, der Hype um Halloween nehme Überhand. Das Fest sei nur ein Abklatsch der traditionellen Fasnacht. Aber was ist das Ergebnis, wenn beide gegeneinander antreten? Sehen Sie bei uns einen Schlagabtausch in sieben Runden.

Am 31. Oktober wird wieder Halloween gefeiert. Der amerikanische Brauch hat über die Jahre auch in weiten Teilen Deutschlands Einzug gehalten. Doch kann das Fest vor Allerheiligen im Herbst den närrischen Tagen im Frühjahr wirklich paroli bieten? Wir machen den Test und blicken dabei auf die Bereiche Tradition, Partys, Kostüme, Politik. Zuckriges, Gesundheit und Freizeit. Viel Spaß!

Runde 1 – Tradition



Sowohl Fasnacht (als letzte "Sündhaftigkeit", ehe die vorösterliche Fastenzeit beginnt) als auch Halloween (Kurzform von „All Hallows' Eve“, der Abend vor Allerheiligen) stehen in Verbindung mit christlichen Feiertagen. Doch gab es auch schon heidnische Feste, die beiden ähnelten. Im Frühjahr vertrieben die Germanen böse Geister und den Winter, im Herbst zogen nach dem Glauben der britischen Kelten Verstorbene zwischen Totenreich und irdischer Welt mit Dämonen umher. Was war früher? Kann nicht ohne Zweifel geklärt werden, daher in der ersten Runde ein neutrales 1:1.

Runde 2 – Partys

Sicher, an Halloween lassen sich die Veranstalter bei der ein oder anderen Motto-Party nicht lumpen. Schaurige Horror-Deko aus Spinnennetzen und Kürbissen zieren nicht nur Bars und Clubs, sondern auch vielerorts die Vorgärten und Straßen. Bloody Drinks, spooky Beats und Kostümwettbewerbe sorgen in der ganzen Region für den richtigen Gruselfaktor. Aber wie sieht es in der sogenannten schönsten fünften Jahreszeit aus? Tausende Narren in der Region machen jedes Jahr während der Fasnacht die Straßen unsicher. Brauchtumsabende, Zunfttreffen, Umzüge, Schmotziger Donnerstag und Fasnachtsverbrennen – da kann Halloween nicht wirklich mithalten. Wir lieben die schwäbisch-alemannische Fasnacht mit all ihren Höhepunkten. Aber zugegeben, eine ganze Jahreszeit mit einem Tag Gruseln gleichzusetzen, wäre dann wohl doch etwas unfair, daher: 2:2.

Runde 3 – Kostüme

Ob Seegeister, hoorige Bären oder Hänsele - kaum hat das Jahr angefangen, werden die Narren wieder wach, die Masken vom Staub befreit und die neuen Hästräger traditionell getauft. Neben den Zunftfiguren gehen an der fünften Jahreszeit bei Fasnachtsliebhabern einige Kostüme in Form von Hexengewändern, Piratenhüten und andere Maskierungen über den Ladentisch. Der Verband der Spielwarenindustrie errechnete beispielsweise für die Saison 2015/16 einen Umsatz von knapp 289 Millionen Euro - lediglich 10 Prozent davon entfielen auf Halloween. Und auch am Verhüllungswillen der Deutschen hapert es im Herbst, denn die Meinungsforscher von YouGov haben in einer vergleichenden Umfrage 2015 herausgefunden: Nur 6 Prozent verkleiden sich an Halloween, an Fasnacht 14 Prozent. Ho Narro, die Führung für Fasnacht, 3:2.

Runde 4 – Politik



Ob Donald Trump oder Hillary Clinton, politisch war Fasnacht schon eh und je – so wurden mit den Garden und Karnevalsprinzen einst Soldaten und der Adel auf die Schippe genommen. Das Lieblingsziel der Fasnachtsanhänger in diesem Jahr war vor allem der neue US-Präsident. An Halloween sind jedoch politische Statements weniger bekannt. Die Fastnacht baut ihren Vorsprung also aus, 4:2

Runde 5 – Zuckriges



„Süßes oder Saures?“ an Halloween und feine Fasnachtsküchlein in der fünften Jahreszeit – zuckrig wird's zu beiden Gelegenheiten. Für 2015 errechneten die Marktforscher von Nielsen rund um den 31. Oktober einen Umsatz mit Süßigkeiten von gut 12 Millionen Euro. Obendrein gibt es für die Kinder an der Haustür aber sicher auch noch Naschereien, die schon einige Zeit in der Schublade gelegen haben. Zur Fasnacht wird's auch mächtig süß, am veränderten Umsatz ist das aber nicht so eindeutig ablesbar. Ob das wohl am bevorstehenden Fastenbrauchtum liegt? Wie dem auch sei, Zucker hier, Zucker da, da gibt es keinen Gewinner, 5:3.

Runde 6 – Gesundheit



Ob sich am Revival der Kürbisse auch etwas für Halloween ablesen lässt? 2016 wurde mit fast 87 000 Tonnen mehr als doppelt so viel des herbstlichen Dekogemüses geerntet wie zehn Jahre zuvor. An Fasnacht heißt es eher: Kamelle statt Knolle. Die Liebe zu Obst und Gemüse beschränkt sich meist auf Kostüme nach dem Motto „freches Früchtchen“. Punkt für Halloween, 5:4.

Letzte Runde – frei haben



Auch wenn man an den närrischen Tagen des absoluten Ausnahmezustands selten ans Arbeiten denkt, gibt es an der Fasnacht keinen gesetzlichen Feiertag. In den Hochburgen der Region machen viele Firmen aber aus Kulanz zumindest am Fasnachtsmontag ihre Schotten dicht. An Halloween hingegen dürfen diesmal die meisten ihre Beine baumeln lassen: Der 31. Oktober ist wegen des Luther-Jubiläums deutschlandweit ein Feiertag. Mit diesem Relax-Punkt reicht es Halloween in diesem Jahr immerhin mit 5:5 für ein knappes Unentschieden.