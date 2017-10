Stuttgart Haftstrafen nach Prügelattacke auf Fußballprofi Großkreutz

Nach einer nächtlichen Prügelattacke auf Fußballprofi Kevin Großkreutz sind zwei junge Männer am Donnerstag zu Haftstrafen verurteilt worden.

Die 17- und 18 Jahre alten Angeklagten hatten vor dem Amtsgericht Stuttgart eingeräumt, den Weltmeister in der Nacht zum 28. Februar am Stuttgarter Rotlichtviertel krankenhausreif geprügelt zu haben.

Das Amtsgericht verurteilte den 17-Jährigen, der zur Tatzeit unter Bewährung stand, wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten Haft. Gegen den 18-Jährigen wurde, unter Einbeziehung eines anderen Urteils aus diesem Jahr, wegen Körperverletzung eine Jugendstrafe von einem Jahr und sieben Monaten Haft verhängt.

Beide Angeklagten sind einschlägig vorbestraft

Der 18-Jährige hat den ehemaligen Nationalspieler mit einem Faustschlag niedergestreckt, der heute 17-Jährige, der zur Tatzeit unter Bewährung stand, trat dem am Boden liegenden Fußballer gegen den Kopf. Die Schlägerei veranlasste den VfB Stuttgart, sich von Großkreutz zu trennen. Der 29-Jährige spielt heute für Darmstadt 98 in der Zweiten Liga. Er sollte am Donnerstag als Zeuge aussagen, kam aber nicht.

Bei Darmstadt 98 hieß es, er habe keine neue Vorladung bekommen. Schon am ersten Prozesstag fehlte der Zeuge Großkreutz, damals krankheitsbedingt .

