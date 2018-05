London Hätten Sie es gewusst? Das sind die deutschen Wurzeln der britischen Royals

Die Verwandtschaft der britischen Monarchenfamilie Windsor ist groß. Auch bis nach Deutschland reichen die Wurzeln des wohl bekanntesten Königsgeschlechts der Welt. Im 18. Jahrhundert fehlte der britischen Krone ein Nachfolger. Ein deutscher Kurfürst sprang ein. Wie es dazu kam.

Achtzehn Mal war die britische Königin Anne schwanger, doch nicht ein einziges Kind erlebte das Jugendalter. Als Anne 1714 starb, hinterließ sie keine direkten Nachkommen. Dennoch standen rund 50 Verwandte bereit, um die britische Krone zu übernehmen. Sie hatten nur alle einen Makel: Sie waren katholisch. Ein Gesetz von 1701 bestimmte, dass nur Protestanten den Thron besteigen dürfen. So kam es, dass Georg, Kurfürst von Hannover, Annes Nachfolger wurde. Georg diente zwar als britischer König, konnte aber kaum Englisch. Ein Minister aus seinem Kabinett vereinte in dieser Zeit immer mehr Macht auf sich. Aus ihm wurde später der erste britische Premierminister. Georgs Sohn, Georg II., sprach ebenfalls noch Deutsch als Muttersprache. Erst König Georg III. wurde in London geboren und sprach entsprechend Englisch.

Unter Königin Victoria kam erneut deutsches Blut in das britische Königshaus. 1840 heiratete sie Albert aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha und hatte mit ihm neun Kinder. Einer ihrer Enkel wurde später als Wilhelm II. Deutscher Kaiser. Nach Victorias Tod 1901 trugen die Royals den Namen Sachsen-Coburg-Gotha - aber nur für wenige Jahre. 1917, inmitten anti-deutscher Stimmungen während des Ersten Weltkriegs, änderte König George V. den Namen des Königshauses zu Windsor, nach dem Herrschaftssitz bei London. An der deutschen Abstammung der britischen Royals änderte das natürlich nichts.