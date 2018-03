Berlin Große Ehre für Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall - Politik gratuliert zum Oscar

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat dem deutschen Spezial-Effekte-Künstler Gerd Nefzer zum Oscar-Gewinn gratuliert. Doch für ihn geht der Alltag direkt weiter: Er muss schon gleich am Dienstag wieder drehen.

„Der Oscar ist ein großartiger Erfolg für Gerd Nefzer und seine Mitstreiter. Er ist aber auch ein wichtiges Ausrufezeichen für den Filmstandort Deutschland und seine hervorragend qualifizierten Filmschaffenden“, erklärte Grütters am Montag. „Dass Gerd Nefzer den weltweit wichtigsten Filmpreis gerade in der Kategorie visuelle Effekte gewonnen hat, belegt das Weltniveau, mit dem in Deutschland produziert wird.“

Der 52-Jährige gewann den Oscar für die besten visuellen Effekte gemeinsam mit drei Kollegen für die Arbeit am Science-Fiction-Film „Blade Runner 2049“. Er kommt aus Schwäbisch Hall, arbeitet aber auch in der Filmschmiede Potsdam-Babelsberg.

So lief die lange Oscarnacht - Nefzer kann es nicht fassen

Er steht kopfschüttelnd auf der Bühne und strahlt: „Danke schön, Germany. Thank you. Great“. Vor einem Millionenpublikum hält Gerd Nefzer seinen ersten Oscar in der Hand. Der gebürtige Schwabe, mit einem Effekte-Studio in Babelsberg, kann es auch Backstage noch nicht fassen. „Es ist ein super Moment in meinem Leben, ich hätte es nie gedacht, dass ich es als deutscher Special Effects Supervisor mal zu den Oscars schaffe“, sagt der 52-Jährige vor der versammelten Weltpresse.

Und wie geht es nun weiter - wo wird gefeiert? Die schüchterne Antwort des Hollywood-Neulings: „Ich bin mir noch nicht sicher, es ist das erste Mal, dass ich einen Oscar gewinne.“ Wahrscheinlich auch das letzte Mal, schiebt er grinsend nach. Aber natürlich wird jetzt mit dem Team und viel Champagner auf den Triumph angestoßen.

Mit dem Oscar im Handgepäck geht es am Montag bereits zurück in die Heimat. Er müsse schon gleich am Dienstag wieder drehen, sagt Nefzer - in Englisch - mit einem stolzen schwäbischen Akzent.

ZUR PERSON: Der 52-jährige Gerd Nefzer ist eher ein ruhiger Typ - aber bei seiner Arbeit lässt es der Spezialist für Special Effects mächtig krachen. Nefzer, gelernter Landwirt und studierter Agrartechniker, arbeitet seit 32 Jahren in der Filmbranche. In Schwäbisch Hall stieg er in die Firma Nefzer Special Effects seines Schwiegervaters ein. Zu seinen ersten Aufträgen gehörte die Krimiserie „Wolffs Revier“. Der zweifache Vater arbeitete an den Oscar-prämierten Filmen „Inglourious Basterds“ und „Grand Budapest Hotel“ mit.

Das Studio Babelsberg hat dem Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer zum Oscar-Gewinn gratuliert. „Er hat an unzähligen deutschen und internationalen Produktionen mitgewirkt und das Know-how aus Babelsberg in die Welt getragen“, sagte Vorstandschef Christoph Fisser am Montag. „Toll, dass wir auch bei unserer aktuellen Produktion auf die Erfahrung und Kompetenz von Gerd und seinem erstklassigen Team zählen können.“