Weihnachten Geschenkideen aus dem Schwarzwald: Mit diesen fünf Geschenken überraschen Sie Familie und Freunde

Wenn Weihnachten naht, beginnt die Suche nach außergewöhnlichen Geschenken, die nicht jedes Jahr unter dem Weihnachtsbaum landen. Im Schwarzwald werden viele Produkte noch handgefertigt mit regionalen Materialen. Die liebevoll gestalteten Produkte eignen sich Geschenk mit besonderem Charakter.

1. Geschenkkarte Glücksworte Frohes Fest

Eine liebevoll gestaltete Weihnachtskarte sorgt für wertvolle Weihnachtsglückwünsche. Der Schriftzug „Frohes Fest“ ist aus Ahorn-Holz gefertigt. Er stammt aus dem Familienbetrieb Design im Dorf aus dem Schwarzwald. Als Verzierung oder Dekoration kann das Holzelement weiterhin verwendet werden.

2. Schwarzwald Kochbuch

Ob süß, herzhaft, deftig oder elegant – im Schwarzwaldkochbuch findet sich auf 240 Seiten für jeden ein passendes Rezept. Die Gerichte aus Schwarzwald und Schwaben sind mit farbigen Bildern veranschaulicht und enthalten Informationen zum Garnieren und Anrichten. Der Autor Arno Winkler ist Koch mit Leidenschaft für die regionale Küche und beschreibt ausführlich die Vorgehensweise beim Rezept.

3. Glaskugel mit Spänen

Ein Hauch Schwarzwald steckt in der Glaskugel, die nicht nur am Tannenbaum für Weihnachtsstimmung sorgt. Die mundgeblasene Glaskugel wird in Handarbeit mit Holzspänen gefüllt. Ein Spruch umschließt die Glaskugel, die im Geschenkkarton geliefert wird. Hersteller ist der Familienbetrieb Design im Dorf aus dem Schwarzwald, der mit heimischen Hölzern arbeitet.

4. Moderne Weihnachtskrippe aus Holz

Modern und schlicht ist die Weihnachtskrippe Simply Christmas aus Eichenholz. Sie besteht aus den acht Figuren Jesus, Maria, Josef, den Heiligen Drei Königen und drei Schafen. Über ihnen steht der Weihnachtsstern. Gefertigt wurde sie von Design im Dorf in Bernau im Schwarzwald. Sie wude ausgezeichnet mit dem Form-Award.

5. Monkey 47 – Schwarzwald Sloe Gin

Ein Destillat der besonderen Art ist der Monkey 47, der eigentlich kein Gin, sondern offiziell ein Likör ist. Als Grundlage wird allerdings der bekannte Schwarzwald Dry Gin verwendet. Handverlesene Schlehen vom Boden werden verarbeitet und sorgen für die Farbe. Unter Verwendung von Quellwasser aus der Schwarzwaldquelle stellt der Betrieb Black Forest Distillers den Monkey 47 nach Familienrezept her.