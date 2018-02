vor 8 Stunden dpa Helsinki/Münster Geldregen: Eurojackpot mit 90 Millionen Euro geht nach Finnland

Ein Lottospieler aus Finnland hat den Eurojackpot von 90 Millionen Euro gewonnen. Der Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hatte nach Angaben von Westlotto am Freitag bei der Ziehung in Helsinki die 7-8-24-34-46 plus die zwei Zusatzzahlen 4 und 8 richtig angekreuzt.