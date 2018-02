Washington Gegenwind für US-Waffen-Lobby

Viele US-Firmen kappen ihre Verbindung zur NRA. Eine Mehrheit der Amerikaner ist für strengere Gesetze.

Unter dem Druck von Waffengegnern distanzieren sich immer mehr amerikanische Großunternehmen von der NRA, dem mächtigen Verband der Waffenbesitzer. Nachdem mehrere große Autoverleihfirmen sowie Banken und Versicherungen ihre Sonderangebote für NRA-Mitglieder nach dem Schul-Massaker von Florida annulliert hatten, zogen die Fluggesellschaften United und Delta nach. Die Waffendebatte erreicht damit eine neue Dimension, doch im Parlament in Washington hat die NRA nach wie vor nichts zu befürchten: Die Debatte über Reformen dreht sich im Kongress nicht um Waffenverbote, sondern um die Überprüfung von Waffenkäufern und um das Verbot von Hilfsmitteln.

Dabei wirft der Tod von 17 Menschen an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland in Florida vor knapp zwei Wochen die Frage nach einem Verkaufsverbot von kriegswaffenähnlichen Schnellfeuergewehren auf, finden Waffengegner und selbst einige prominente Republikaner. Das Massaker wurde von dem 19-jährigen Nikolas Cruz verübt, der völlig legal ein Sturmgewehr des Typs AR-15 kaufen konnte.

Laut einer CNN-Umfrage befürworten 70 Prozent der Amerikaner strengere Waffengesetze, so viele wie seit 1993 nicht mehr. Die frühere US-Außenministerin Condoleezza Rice, eine Vertreterin der gemäßigten Republikaner, bezweifelte, dass das Recht auf Waffenbesitz in der Verfassung den freien Verkauf von „militärischen Waffen“ einschließt. Amerika müsse über die Bedeutung des Waffenrechts im 21. Jahrhundert diskutieren, sagte Rice: „Wir würden ja auch nicht jeden einen Panzer kaufen lassen.“

Für Waffenfans wäre ein Verbot von Sturmgewehren jedoch Anfang vom Ende des Waffenbesitzes an sich. Sie lehnen deshalb jede Änderung ab. Die NRA, Präsident Donald Trump und wichtige republikanische Politiker im Kongress argumentieren, der eigentliche Skandal in Parkland sei nicht die AR-15 in der Hand eines 19-Jährigen mit Gewaltneigung gewesen, sondern die mangelnde Überprüfung des Teenagers beim Waffenkauf. Cruz sei ein „Monster“, das niemals eine Waffe hätte haben dürfen, sagt NRA-Sprecherin Dana Loesch. „Viele in den Medien lieben Schulmassaker. Nicht die Tragödie, aber die Einschaltquoten. Weinende weiße Mütter sind Gold für die Quote“, so die Sprecherin.

Im Kongress stehen Befürworter eines AR-15-Verbots auf verlorenem Posten. Die demokratische Senatorin und prominente Waffengegnerin Dianne Feinstein kündigte zwar an, sie werde nicht ruhen, bis die Schnellfeuergewehre „von der Straße“ verschwunden seien. Doch Feinstein hat keine Mehrheit für ein Verbot. Dagegen bereitet eine Gruppe aus gemäßigten Republikanern und Demokraten im Repräsentantenhaus derzeit einen Gesetzentwurf vor, der sich mit einem wirkungsvolleren Prüfverfahren bei Waffenkäufen befasst, nicht mit Waffenverboten. Lediglich die Schnellfeuer-Stutzen, die aus einer halbautomatischen AR-15 ein Maschinengewehr machen, sollen aus dem Verkehr gezogen werden. Mit diesem Schritt hatte sich die NRA bereits nach dem Tod von 58 Menschen bei dem Massaker von Las Vegas im Oktober einverstanden erklärt.

Die Beliebtheit der NRA bei Konservativen ist jedoch ungebrochen. Als der Bürgermeister von Dallas, Dwaine Caraway, jetzt der NRA riet, sich eine andere Stadt für ihre Jahreshauptversammlung zu suchen, meldeten sich sofort Politiker aus Kansas und Nebraska, um ihre Bundesstaaten der NRA als mögliche Konferenzorte anzubieten.

Die Geschichte der NRA

Die 1871 gegründete National Rifle Association (NRA, Nationale Gewehr-Vereinigung ) gilt als eine der mächtigsten Lobby-Gruppen in den USA. Ihre Gründer, zwei Offiziere des Amerikanischen Bürgerkriegs, wollten die Ausbildung an der Waffe fördern. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die NRA zu einer Interessengruppe mit enormem Einfluss auf die Politik. Nach eigenen Angaben hat sie mehr als fünf Millionen Mitglieder. Die NRA hat sich der Verteidigung des zweiten Verfassungszusatzes verschrieben: dem Recht, eine Waffe zu besitzen und zu tragen. Sie sieht sich als Bürgerrechtsorganisation (dpa)