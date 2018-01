New York Gefährlicher Internettrend: Mutprobe mit Waschmittel-Pads als Kick für Jugendliche

Nicht selten endet dieser Nervenkitzel in der Notaufnahme: Jugendliche in den USA riskieren mit Reinigungsmitteln ihre Gesundheit. Wir erklären die Entstehung und Gefahren der "Tide Pods Challenge".

Für ein paar Klicks und einen kurzen Moment Aufmerksamkeit riskieren Jugendliche in den USA ihre Gesundheit. Ein neuer Internet-Trend verbreitet sich dort seit Jahresbeginn in den sozialen Medien rasant. Als eine Art Mutprobe filmen sich junge Menschen dabei, wie sie sich "Tide Pods", also mit Waschmittel gefüllte Gelkissen der Marke Tide des US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G), in den Mund stecken, die Pods zerbeißen und möglichst wieder ausspucken. Die Videos stellen sie hinterher auf Youtube, Facebook, Instagram, oder Twitter. Dieser gefährliche Trend ist in den USA als "Tide Pod Challenge" der aktuelle Hit unter Jugendlichen im Internet.

Wie gefährlich ist der Verzehr von Tide Pads?

Der Verzehr der Waschmittel-Pads verursacht schwere Vergiftungen. Laut P&G-Finanzdirektor Jon Moeller kann der Verzehr Anfälle, Lungenödemen, Atemstillstand, Koma und sogar zum Tod führen. Nach Angaben des Verbands der Giftnotzentralen in den USA wurden allein seit Jahresbeginn in Notaufnahmen 86 "absichtliche Kontakte" von Jugendlichen mit dem Waschmittel festgestellt: "Wir können nicht oft genug sagen, wie gefährlich das für die Gesundheit ist", warnte der Verband.

Wie reagiert der Hersteller auf den Trend?

P&G will nun Videos aus dem Internet löschen lassen, in denen Jugendliche die Waschmittelkapseln zerbeißen. Laut Finanzdirektor Moeller arbeite man dafür mit den sozialen Medien zusammen. Auch Youtube kündigte an, die entsprechenden Videos aus dem Netz zu nehmen, da sie gegen die Community-Richtlinien verstießen. Diese verbieten Inhalte, "die andere Nutzer zu Handlungen ermutigen, die ihnen schweren Schaden zufügen könnten."

Um im Internet auf die Gefahren der Mutprobe aufmerksam zu machen, veröffentlichte der Konzern einen Clip, in dem der bekannte Footballspieler Rob Gronkowski "Gronk" mitwirkt. Er macht die User eindringlich auf die Gefahren der Gelkissen aufmerksam: "Was zum Teufel ist denn los mit euch? Nehmt die 'Tide Pods' zum Waschen, nicht zum Essen!", fordert Gronkowski auf.

Ist der Trend auch in Deutschland bekannt?

Auch in Deutschland wird die Mutprobe aus den USA heftig diskutiert, allerdings findet sie unter Deutschen Jugendlichen bislang keine Nachahmer, wie unsere Recherche in den sozialen Netzwerken ergab. Vielmehr herrscht über die gefährliche Mutprobe überwiegend Entsetzen.

Woher stammt der gefährliche Trend?

Warum sich Jugendliche die "Tide Pods" in den Mund stecken, lässt sich nicht genau nachvollziehen. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass P&G durch das Zerbeißen von Waschkapseln in den Schlagzeilen steht. Kurz nach der Markteinführung 2012 bissen Kleinkinder in die Tide Pods, da diese Süßigkeiten zum Verwechseln ähnlich sehen. Die aktuelle Mutprobe wurde wahrscheinlich durch den Verweis auf Scherzseiten ausgelöst, auf denen die Kapseln versehentlich verschluckt wurden. Diese Vorfälle regten Jugendliche offenbar dazu an, die Kapseln absichtlich zu zerbeißen.