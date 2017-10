vor 52 Minuten dpa Mulhouse Fünf Tote bei Wohnhausbrand im Elsass - vermutlich Brandstiftung

Mitten in der Nacht bricht in Mulhouse in einem fünfstöckigen Sozialbau ein Feuer aus. Für einige Bewohner kommt die Rettung zu spät. Ermittler finden schnell einen Verdächtigen.