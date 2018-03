vor 3 Stunden dpa Stuttgart Frühling im Südwesten noch nicht in Sicht – Regen zu Wochenbeginn

Der Frühling lässt in Baden-Württemberg noch auf sich warten. Zwar sei es für diese Jahreszeit sehr, sehr mild, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart am Sonntag, so richtiges Frühlingswetter wolle sich im Südwesten aber noch nicht einstellen.