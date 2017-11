Hamburg Frau klaut Lipgloss  mit 23.000 Euro Bargeld in der Tasche

Eine 33-Jährige Karlsruherin wurde in Hamburg beim Klauen von einem Ladendetektiv erwischt – mit zehntausenden Euro Bargeld in der Tasche

Eine Frau hat in einer Hamburger Parfümerie Lipgloss gestohlen, obwohl sie 23.000 Euro Bargeld in der Tasche hatte. Die 33-Jährige wurde am Mittwoch im Hauptbahnhof von einem Ladendetektiv erwischt, nachdem sie den Kosmetikartikel im Wert von 37 Euro in ihrem Jackenärmel verschwinden ließ, wie die Bundespolizei am Mittwochabend mitteilte.

Bei der anschließenden Überprüfung und Durchsuchung ihrer Kleidung förderten Beamte der Bundespolizei dann das Bargeld zu Tage. „Also hätte sich die Frau das Make-up für den neuen Lippenglanz leicht leisten können...“, schrieb die Polizeidienststelle. Die Prüfung des Bargelds ergab keine Hinweise auf Fälschungen. Die aus Karlsruhe stammende Diebin erhielt eine Strafanzeige sowie ein Hausverbot von einem Jahr für die Parfümerie.