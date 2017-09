vor 1 Stunde dpa Prag Fallschirmspringer stürzt bei Prager Militärschau auf Zuschauer

Bei einer Militärschau in Prag ist ein Fallschirmspringer in den Zuschauerbereich gestürzt. Wie die Nachrichtenagentur CTK am Samstag berichtete, wurden außer dem 36-Jährigen auch zwei Zuschauer verletzt.