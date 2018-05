Stuttgart/Ellwangen Fall Ellwangen: Gewerkschaft kritisiert Einsatz von Praktikanten bei Abschiebung

Immer öfter werden unerfahrene Praktikanten bei der Polizei in Einsätze geschickt, so die Polizeigewerkschaft. Nun sind Details im Zusammenhang mit dem Einsatz in Ellwangen bekannt geworden.

Bei der von Flüchtlingen verhinderten Abschiebung eines Togoers sind auch zwei Praktikanten der Polizei im Einsatz gewesen. „Bei der total überlasteten Personalsituation in der Polizei werden immer mehr Polizeischüler an vorderster Front eingesetzt, ohne abgesichert zu sein“, sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Ralf Kusterer, am Donnerstag in Stuttgart. Er forderte deswegen eine bessere Absicherung der Polizei-Auszubildenden während des Praktikums. „Die Praktikanten gehen ohne doppelten Boden in die Einsätze.“

Der 23 Jahre alte Asylsuchende aus Togo lebte bis Donnerstag der vergangenen Woche in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen. Die Polizei wollte ihn drei Tage davor mitnehmen und abschieben, scheiterte aber am massiven Widerstand von bis zu 200 anderen Migranten. Erst am Donnerstag konnte der Mann mit einem Großaufgebot der Polizei gefasst werden. Er sitzt seither im zentralen Abschiebegefängnis des Landes in Pforzheim.

Laut Kusterer hatte die grün-rote Vorgängerregierung das Praktikum in der Polizeiausbildung von sechs auf zwölf Monate verdoppelt. „Grund dafür war, dass man Betten und Platz für Auszubildende in den sowieso desolaten Ausbildungseinrichtungen benötigte.“ Die Praktikanten schliefen während dieser Zeit zu Hause. Im Nachhinein sei es noch verständlicher, dass die Polizei sich am 30. April aus der gefährlichen Situation zurückgezogen habe. „Nur so konnten auch die Polizei-Praktikanten wirksam geschützt werden“, betonte Kusterer.

"Das geht gar nicht.“

Wäre den Polizeischülern etwas passiert, hätten sie keinen vergleichbaren Schutz wie Beamte auf Probe oder Lebenszeit, erklärte der Gewerkschafter. „In der Regel werden Polizeischüler, die so stark verletzt wurden, dass sie nicht mehr polizeidiensttauglich sind, nach der Ausbildung nicht eingestellt. Das geht gar nicht.“ Das CDU-geführte Innenministerium müsse dies mit dem grünen Koalitionspartner ändern. „Wer junge Polizeischüler in Gefahrensituationen schickt, muss sie absichern.“

Kusterer wies darauf hin, dass aktuell mehr als 1000 Praktikanten in den Polizeirevieren sind. Nachdem aber die mehr als 7000 Stellen in den Dienstgruppen der Revier zu einem nicht unerheblichen Anteil unterbesetzt seien, komme es vor, dass nicht nur in jedem dritten Streifenwagen ein Praktikant sitze.