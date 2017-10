Los Angeles Ermittlungsverfahren gegen Weinstein: Tarantino wusste seit Jahren von Belästigungsvorwürfen

Der US-Regisseur Quentin Tarantino soll von den Missbrauchsvorwürfen gegen Harvey Weinstein gewusst haben. Nachdem sich über 40 Schauspielerinnen und Models bei der Polizei meldeten, werden gegen den Filmproduzenten die Ermittlungen eingeleitet.

Der US-Regisseur Quentin Tarantino hat nach eigenen Worten seit vielen Jahren von den Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein gewusst. „Ich wusste genug, um mehr zu tun als ich getan habe“, sagte Tarantino der Zeitung „New York Times“ vom Donnerstag.

Die Polizei in Los Angeles leitete unterdessen Ermittlungen wegen eines sechsten Vergewaltigungsvorwurfs gegen Weinstein ein. „Da war mehr dran als an normalen Gerüchten, dem normalen Geschwätz. Das war nicht aus zweiter Hand. Ich wusste, dass er einige solche Sachen gemacht hat“, sagte Tarantino, ein langjähriger Freund Weinsteins, im Interview mit der „New York Times“.

Die Polizei habe die Aussage eines mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers aufgenommen, Weinstein sei mutmaßlich in den Fall aus dem Jahr 2013 verwickelt gewesen, sagte der Polizeisprecher Drake Madison am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. „Der Fall wird untersucht.“

Den Namen des Opfers nannte der Sprecher nicht, mehreren Medienberichten zufolge soll es sich um eine italienische Schauspielerin handeln. Die Zeitung „Los Angeles Times“ berichtete, die Frau sei am Donnerstag mehr als zwei Stunden lang befragt worden. Es sei um eine mutmaßliche Vergewaltigung in einem Hotel gegangen.

Die Reaktion des Hollywood-Stars und Oscar-Preisträgers war mit Spannung erwartet worden. Die „NYT“ und das Magazin „New Yorker“ hatten Anfang Oktober enthüllt, dass Weinstein über Jahrzehnte Frauen sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt haben soll. Seither meldeten sich mehr als 40 Schauspielerinnen und Models mit entsprechenden Vorwürfen zu Wort, darunter Stars wie Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow sowie Mira Sorvino, eine ehemalige Freundin von Tarantino.

Er habe lange vor den Enthüllungen der Zeitungen von Weinsteins Fehlverhalten gewusst, sagte der 54-Jährige der „New York Times“. Seine Ex-Freundin Mira habe ihm von unsittlichen Berührungen Weinsteins erzählt. Eine andere Schauspielerin habe Jahre später ähnliche Vorwürfe erhoben. Er habe auch von einer gütlichen Einigung zwischen der Schauspielerin Rose McGowan und Weinstein gewusst.

In einer Reihe von Fällen soll Weinstein Frauen mit Geldzahlungen zum Stillschweigen gebracht haben. Er selbst habe die Vorwürfe „heruntergespielt“ und als schlechtes Benehmen abgetan, räumte Tarantino ein. „Alles, was ich jetzt sage, wird wie eine beschissene Entschuldigung klingen.“ Eigentlich hätte er mit Weinstein nicht mehr zusammenarbeiten dürfen. Tarantino arbeitete jahrzehntelang mit Weinstein zusammen. Ihre erste gemeinsame Produktion war „Reservoir Dogs“ im Jahr 1992, später folgten „Pulp Fiction“, „Kill Bill“, „Inglorious Basterds“ und „The Hateful Eight“.

Die Zeitung zitierte die Frau mit den Worten, Weinstein habe sich im Jahr 2013 gewaltsam Zugang zu ihrem Hotelzimmer in Los Angeles verschafft. Er sei schnell aggressiv geworden, habe sie an den Haaren gezogen und sie schließlich im Bad vergewaltigt. Es handelt sich um den sechsten Vergewaltigungsvorwurf gegen den Produzenten. Zuvor hatten bereits fünf Frauen Weinstein der Vergewaltigung beschuldigt. Auch in New York und Großbritannien wurden Ermittlungen wegen der Vorwürfe eingeleitet.