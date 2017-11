Altena Ermittler: Motiv des Messerattentäters in Altena mutmaßlich Fremdenfeindlichkeit

Beim Urheber des Messerangriffs auf den Altenaer Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) handelt es sich um einen 56-jährigen Mann, der vermutlich aus fremdenfeindlichen Motiven gehandelt hat.

Dies teilte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Hagen am Dienstag mit. Der mutmaßliche Täter fügte dem Bürgermeister der sauerländischen Kleinstadt demnach am Montagabend in einem Döner-Grill eine rund 15 Zentimeter lange Schnittwunde am Hals zu.



Der Verdächtige wurde durch weitere Anwesende in dem Imbiss in Altena bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und von den Beamten festgenommen. Altena war im Mai mit dem nationalen Integrationspreis für sein Engagement in der Flüchtlingspolitik ausgezeichnet worden. Weitere Einzelheiten wollen die Ermittler am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz in Hagen mitteilen. Die Messerattacke auf den Bürgermeister von Altena erinnert an das Attentat auf die heutige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos).

Erinnerungen an den Fall der Kölner OB-Kandidatin Reker

Die damalige OB-Kandidatin Reker war am 17. Oktober 2015 im Wahlkampf wegen ihrer liberalen Flüchtlingspolitik von einen Messerstecher angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter wurde im Juli 2016 zu 14 Jahren Haft verurteilt. Reker zeigte sich in einer Stellungnahme am Dienstag "tief erschüttert" von dem Attentat auf Hollstein. "Ich bin sehr erleichtert, dass er das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen konnte", erklärte Reker in Köln.

"Ich hoffe sehr, dass Andreas Hollstein dieses schlimme Ereignis schnell verarbeiten kann und ihn das Geschehen nicht dauerhaft verunsichert." Reker fügte hinzu, sie wisse selbst, dass dies "eine Kraftanstrengung" sei. "Aber man darf sich seine Identität und sein Engagement nicht nehmen lassen". Ein solches Attentat verändere das Leben, erklärte die Oberbürgermeisterin. "Aber es darf nicht unser Verhalten ändern. Wir müssen uns weiterhin mit Offenheit und Stärke unseren Aufgaben stellen - denn Hass und Gewalt sind keine Lösung, sie sind das Problem."

Die Kanzlerin reagiert entsetzt

Mit Entsetzen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf den Messerangriff auf den Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Altena, Andreas Hollstein (CDU), reagiert. Sie sei „entsetzt“ über die Tat, aber zugleich „sehr erleichtert“, dass Hollstein schon wieder bei seiner Familie sein könne, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstagmorgen im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der Bürgermeister der Stadt im Sauerland war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hagen am Montagabend vor einem Imbiss von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden.

Kanzlerin #Merkel: „Ich bin entsetzt über den Messerangriff auf Bürgermeister Andreas Hollstein - und sehr erleichtert, dass er schon wieder bei seiner Familie sein kann. Dank auch an die, die ihm geholfen haben.“ #Altena — Steffen Seibert (@RegSprecher) 28. November 2017

Ein Behördensprecher bestätigte auf Anfrage die Festnahme des mutmaßlichen Täters. Die Ermittler schließen demnach einen politischen Hintergrund nicht aus. Altena war im Mai mit dem nationalen Integrationspreis für sein Engagement in der Flüchtlingspolitik ausgezeichnet worden. Die Ermittler wollen am Dienstagmittag genauer über den Fall informieren. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) machte der Angreifer bei der Tat Bemerkungen zur Flüchtlingspolitik.

Dies lasse den Rückschluss zu, dass es einen politischen Hintergrund bei der Tat gebe, sagte Laschet. Die 17.000 Einwohner zählende Stadt im Sauerland wurde bundesweit durch ihr Integrationskonzept „Vom Flüchtling zum Altenaer Mitbürger“ bekannt. Teil des Konzepts war, dass Flüchtlinge in Wohnungen statt in Sammelunterkünften untergebracht werden. Altena nahm zudem auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise freiwillig mehr Menschen auf, als der Stadt zugewiesen wurden. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) schrieb auf Twitter: „Dürfen niemals akzeptieren, dass Menschen attackiert werden, nur weil sie anderen helfen.“ In Deutschland dürfe „kein Platz sein für Hass und Gewalt“.