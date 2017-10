Kino Endlich ist er da: Neuer "Star Wars"-Trailer begeistert Fans im Netz weltweit

In Sachen "Star Wars"-Saga konnten jetzt weitere Geheimnisse gelüftet werden: Der neue Trailer zum achten Teil "Star Wars: Die letzten Jedi" ist da und lässt die Fans vor Begeisterung aufkochen - besonders auf sozialen Netzwerken wie Twitter und Co. Wir geben einen Überblick.

Im zweieinhalb-minütigen Trailer bekommen die Fans einen Eindruck der achten Episode, die direkt an ihren Vorgängerteil "Star Wars: Das Erwachen der Macht" anschließt. Neben bekannten Charakteren wie Mark Hamill als Luke Skywalker und die im Dezember verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher als Prinzessin Leia steigern auch viele neue überraschende Details die Spannung auf den neuen Film.

Der Trailer zu "Star Wars: Die letzten Jedi"

Der rund zweiminütige Clip zeigt, wie die Schrottsammlerin Rey (gespielt von Daisy Ridley) von Luke Skywalker zum Jedi ausgebildet wird. Außerdem sind Raumschiffe, weitere Charaktere und die zerstörte Maske von Darth Vader zu sehen.

Große Begeisterung auf Twitter

Nachdem die offizielle "Star Wars"-Seite den neuen Trailer am Montag Abend um kurz vor 19 Uhr deutscher Zeit auf Twitter veröffentlicht hat, lassen die Fans ihrer Begeisterung unter dem offiziellen Post freien Lauf. Zuvor wurde der Trailer zur Fortsetzung der Saga erstmals in der Halbzeitpause des NFL-Spiels der Chicago Bears gegen die Minnesota Vikings abgespielt.

OH MY GOSH! OH MY GOSH! OH MY GOSH! OH MY GOSH! I CANT BREATHE! — Meredith Loftus (@MeredithLoftus) 10. Oktober 2017

WHAT THEFUCK IS TJAT I LOVE HIM pic.twitter.com/vPFq2WOSk1 — gabe (@letdogsvote) 10. Oktober 2017

Bis zum tatsächlichen Start des neuen Films müssen sich alle "Star Wars"-Fans aber noch ein wenig gedulden: Der Film startet in den deutschen Kinos erst in rund zwei Monaten - am 14. Dezember dieses Jahres. Der Vorverkauf der Karten beginnt allerdings bei vielen Kinos bereits am Mittwoch. Bis zum Kinostart gilt es also weiterhin abzuwarten und Tee zu trinken oder eben zu tanzen - egal ob mit oder ohne Laserschwert.