Amazon-Chef Feff Bezos ist der reichste Mensch der Welt und löst somit Microsoft-Gründer Bill Gates auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen ab. Sein Vermögen wird auf 112 Milliarden US-Dollar geschätzt und hat sich in den vergangenen 12 Monaten fast verdoppelt

Der Amazon-Chef Jeff Bezos führt seit Dienstag die Forbes-Liste an und gilt somit als der reichste Mensch der Welt. Das Vermögen des 54-Jährigen hat sich durch seine Amazon-Aktien in den vergangenen 12 Monaten fast verdoppelt und wird auf unglaubliche 112 Milliarden Dollar (90 Milliarden Euro) geschätzt. Damit ist Bezos der erste Mensch, der überhaupt die 100-Milliarden-Dollar-Marke in der Forbes-Liste toppt. Um eine Vorstellung zu geben, wie groß Jeff Bezos Vermögen wirklich ist, zeigt der SÜDKURIER in seiner Übersicht, was man sich mit 90 Milliarden Euro alles kaufen kann.

Fährschiff Meersburg

Für den Fährsbetrieb wird aktuell ein neues Fährschiff mit Gasmotoren in einer Hamburger Werf produziert. Die voraussichtlichen Baukosten betragen 14 Millionen Euro. Mit seinem Privatvermögen könnte der Amazon-Chef insgesamt 6428 Schiffe für den Fährbetrieb produzieren lassen. Damit würde es auf dem Bodensee zu einem regelrechten Verkehrschaos kommen.

Die wertvollsten Fußball-Spieler

Die europäischen Spitzenligen investieren für ihre Profis unglaubliche Summen. Der aktuelle Marktwert der elf wertvollsten Spieler der Welt wird auf eine Milliarde Euro geschätzt. Jeff Bezos könnte sich also insgesamt 90 Mal die wertvollste Elf der Welt kaufen.

Stuttgart 21

Der unterirdische Hauptbahnhof in der Landeshauptstadt Stuttgart gilt als eines der teuersten Bauprojekte des Landes. Die ursprünglich geplanten Baukosten sind innerhalb der letzten 20 Jahre stark gestiegen. Aktuell wird bis zur geplanten Fertigstellung im jahr 2024 mit Baukosten in Höhe von 7,6 Milliarden Euro gerechnet. Der Amazon-Chef könnte sich also locker 11 unterirdische Bahnhöfe errichten lassen.

Flughafen BER

Auch der Berliner Flughafen zählt zu den teuersten Bauprojekten Deutschlands. Im Internet verdeutlicht eine Kosten-Uhr, was das Bauprojekt bislang gekostet hat. Bis Anfang März hat der Flughafen den Steuerzahler bereits 5,6 Milliarden Euro gekostet. Davon könnte sich der reichste Mensch der Welt gleich 16 Flughäfen bauen lassen.

Airbus A380

Bevor Jeff Bezos auf seinem eigenen Flughafen starten kann, braucht er natürlich auch ein eigenes Flugzeug. Der A380 ist das größte in Serie produzierte Verkehrsflugzeug der Welt. Für den Anführer der Forbes-Liste ist der Airbus jedoch eher ein Schnäppchen. Mit einem Kaufpreis von 428 Millionen US-Dollar könnte sich Bezos 210 Exemplare des Passagierflugzeugs kaufen.

Neuer Bundestag

Der neue Bundestag wird mit 709 Abgeordneten der größte in unserer Geschichte. Bis 2021 wird mit Kosten von mehr als 200 Millionen Euro gerechnet. Dafür bekommt man immerhin schon einen halben A380. Es gibt zwar keinen Grund, warum Jeff Bezos hier investieren sollte, aber er könnte sich den Bundestag insgesamt 450 Mal leisten.

Elbphilharmonie

Der Bau der Hamburger Oper hat für reichlich Kopfschütteln gesorgt. Am Ende betrugen die Baukosten 789 Millionen Euro. Für die reichsten Menschen der Welt jedoch eher ein Freundschaftspreis. Für 90 Milliarden Euro könnte man die Hamburger Elbphilharmonie insgesamt 114 Mal bauen.

Olympia 2018

Die Olympischen Winterspiele in Südkorea sind für die Deutschen Sportler sehr erfolgreich verlaufen. Bei all den Erfolgen ist die Frage der Kosten etwas in Vergessenheit geraten. Insgesamt kosteten 2018 die Wnterspiele 1,9 Milliarden Euro. Jeff Bezos hätte die Spiele also 47 Mal austragen können. Vielleicht sollte er sich bei der nächsten Vergabe der Spiele bewerben.

Fußball-WM 2018

Die kommende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gilt als die teuerste WM aller Zeiten. Es wird mit Kosten in Höhe von 10 Milliarden Euro gerechnet. Deutschland will den goldenen Pokal unbedingt verteidigen. Auch diese Sportereignis könnte der Amazon-Chef insgesamt neun Mal austragen. Allerdings gibt es über Amazon keine WM-Tickets zu kaufen.

Brexit

Der Ausstieg der Briten aus der EU könnte für Deutschland teuer werden. Experten rechnen nach aktuellen Modellrechnungen mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 3,8 Milliarden Euro pro Jahr. Ohne Frage ein gewaltiger Kostenaufwand. Jeff Bezos könnte die Kosten ganze 23 Jahre lang begleichen.