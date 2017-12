vor 16 Stunden AFP/dpa Berlin Einjähriger Junge stirbt bei Feuer in Berliner Hochhaus

Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Berlin-Marzahn ist am frühen Dienstagmorgen ein einjähriger Junge ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen konnte die Feuerwehr über eine Drehleiter vom Balkon der brennenden Wohnung retten, wie die Polizei mitteilte.