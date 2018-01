„Eine außerordentliche Lawinenlage“: Lawinen-Experte Thomas Stucki erklärt, warum die Situation in den Alpen so heikel ist

Thomas Stucki ist Gruppenleiter im Bereich Lawinen und Prävention beim Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung. Für ihn ist die derzeitige Lage in den Alpen eher eine Ausnahme.

Herr Stucki, gewaltige Schneemassen und eine hohe Lawinengefahr bestimmen momentan die Lage in den Alpen. Ist dieser Winter eine Ausnahmeerscheinung?

Es herrscht eine außerordentliche Lawinenlage. In vielen Gebieten in den Schweizer Alpen herrscht derzeit sehr große Lawinengefahr, also die Stufe fünf – die höchste auf der fünfteiligen Gefahrenstufenskala. Das letzte Mal, dass sich die Gefahrenlage so großflächig zeigte, war im Jahr 1999.

Gibt es dafür eine Erklärung? Spielt der Klimawandel eine Rolle?

Ich möchte das nicht unbedingt in Verbindung mit dem Klimawandel bringen. Es ist vielmehr so, dass es im Dezember und im Januar besonders viel Schnee gegeben hat und jetzt gibt es noch mal 80 Zentimeter Neuschnee. Zudem ist die Niederschlagsintensität sehr hoch, das heißt, in relativ kurzer Zeit gibt es viel Niederschlag. Zudem steigt in einigen Gebieten die Schneefallgrenze bis über 2000 Meter, außerdem herrscht derzeit ein starker Höhenwind. Das alles zusammen führt dazu, dass das SLF momentan die Situation in den Schweizer Alpen so heikel einschätzt.

Kann man daraus ableiten, dass die Gefahr für den restlichen Winter so bleibt. Oder kann sich die Lage auch schnell wieder ändern?

Wenn der Niederschlag vorbei ist und der Wind aufhört, wird sich die Lawinen-Situation relativ rasch wieder entschärfen. Eine bindende Aussage für den restlichen Winter zu treffen, ist nicht möglich. Genau so wenig wie für den Rest des Winters das Wetter vorherzusagen ist.

Wenn jetzt auf den alten Schnee wieder Neuschnee fällt, wird dann die Lawinengefahr eher größer?

Das kommt auf die Beschaffenheit der Schneedecke an. Diese ist aufgebaut wie ein Sandwich. Wenn diese Schichten gut zusammenhalten, dann kann diese problemlos mit viel Neuschnee belastet werden. Sollte es jedoch in der Schneedecke eine Schwachschicht geben, reicht wenig Schnee, damit diese bricht. Daher kommt es immer auf die Schichteigenschaften der Schneedecke an. Grundsätzlich kann man sagen, dass viel Schnee und wenig Schichten eher günstig sind. Wenig Schnee und viele verschiedene Schichten sind dagegen für die Lawinengefahr über den ganzen Winter eher ungünstig.

Und wie sehen die Schneeschichten momentan aus?

Derzeit gibt es viel Schnee. Daher könnte sich die Lawinenlage längerfristig eher günstig entwickeln. Doch nützt das nichts, wenn sich an der Schneeoberfläche eine schwache Schicht bildet und diese wieder eingeschneit wird, wenn diese Schicht bricht, kann sich wieder eine Lawine lösen.

Empfehlen Sie aktuell Skifahrern überhaupt auf die Piste zu gehen?

Auf den gesicherten Pisten auf jeden Fall. Das ist es bei so viel Neuschnee sehr schön zu fahren. Abseits der gesicherten Pisten sollte man sich jedoch nur mit großem Fachwissen und mit viel Erfahrung wagen.