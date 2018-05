Washington Eine Audiodatei gibt Rätsel auf: Während die einen "Yanny" hören, klingt das Wort für die anderen wie "Laurel"

Der Post eines Gymnasiasten aus dem US-Bundesstaat Georgia auf der Internet-Plattform Reddit spaltet die Internetgemeinde: In einer rund sechs Sekunden langen Audiodatei wird ein Wort vorgelesen. Das Kuriose: Während die einen das Wort "Yanny" verstehen, hören die anderen "Laurel".

Der 18-jährige Roland Szabo, der die Datei laut New York Times bereits am Mittwoch bei Reddit hochgeladen hatte, erklärte, er habe die Datei für ein Schulprojekt von einer Vokabelseite heruntergeladen. Er spielte sie seinen Freunden vor und stellte fest, dass ein Teil von ihnen deutlich „Yanny“, der andere „Laurel“ verstand. Irritiert schickte Szabo die Datei an einen Freund, der sie wiederum auf der Online-Plattform Instagram veröffentlichte. Von da aus war es dann nicht mehr weit zu einer Massendebatte im weltweiten Netz.

Auch Prominente schalteten sich ein. Der Horror-Romanautor Stephen King ordnete sich im Kurzbotschaftendienst Twitter dem „Yanny“-Lager zu. Für Supermodel Chrissy Teigen stand dagegen fest: „Es ist ganz klar Laurel. Mir unverständlich, dass jemand Yanny hören kann.“

Was hören Sie?

Eine schlüssige Erklärung für das akustische Phänomen lag zunächst nicht vor. Eine Blitzumfrage bei der Nachrichtenagentur AFP in Washington ergab 17 für „Yanny“ und 14 für „Laurel“. Nur drei Menschen hörten zunächst das eine, beim nochmaligen Vorspielen das andere Wort oder einen Mix aus beiden Wörtern. Die Kontoverse erinnert an diejenige aus dem Jahr 2015, als es im Internet eine erhitzte Debatte darüber gab, ob ein auf einem Foto abgebildetes Kleid weiß und gold oder blau und schwarz sei. Auch damals beteiligten sich Promis am Rätselraten. Richtig war: Es handelte sich um ein königsblaues Kleid mit schwarzer Spitze.