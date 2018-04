Memmingen Eine Allgäuerin besteigt als erste Frau die sieben höchsten Berge der Welt: Zu Fuß zu den Enden der Welt

Julia Schultz aus Memmingen bestritt erfolgreich den "Explorers Grand Slam". Wer den Wettbewerb bestehen möchte, muss die höchsten Gipfel der Welt erklimmen und zusätzlich den Nord- und Südpol per Fuß erreichen. Damit ist Julia Schultz die erste Deutsche, der das gelingt.

Einen Plan hatte Julia Schultz nicht. Eher zufällig und spontan geriet sie in den vergangenen Jahren von einem Bergabenteuer ins nächste. Am Ende gelang der 38-jährigen Memmingerin das, wovon viele ambitionierte Bergsteiger träumen: Sie hat die „Seven Summits“, die höchsten Gipfel aller Kontinente, bestiegen und war zu Fuß am Nord- und am Südpol. Laut einer weltweit geführten Liste der Explorers Grand Slam ist Schultz die erste Deutsche, die das geschafft hat.

Freude, Demut, Lebenserfahrung – es ist eine Menge, was die Allgäuerin von den exponierten Punkten der Erde mitgebracht hat. „In erster Linie aber ist es Dankbarkeit, dass alles gutgegangen ist“, sagt sie. Die angefrorenen Zehen, die sie heute noch manchmal spürt, seien bei allem, was sie erlebt hat, nicht der Rede wert. Als Kind war Schultz viel in den Allgäuer Bergen unterwegs. Doch irgendwann verlor sie den Spaß am Wandern. Erst mit Mitte 20, als die gelernte Hotelfachfrau am Tegernsee lebte und arbeitete, fing sie wieder an, zu Fuß oder mit dem Mountainbike umliegende Gipfel zu erobern. Dass es eines Tages der höchste der Erde werden sollte, verdankt sie einer Broschüre der Bergschule Oberallgäu, die ihr Vater zum Geburtstag geschenkt bekam. Die Tochter entdeckte darin eine Trekkingtour durch Nepal und meldete sich spontan an. Zusammen mit einer Gruppe rund um den Allgäuer Bergführer Udo Zehetleitner schnupperte sie im Herbst 2006 zum ersten Mal dünne Luft: Höchster Punkt der Tour war der Gipfel des Surya Peak auf 5145 Meter. „Mir ging es prima dort oben, ich hatte keinerlei Höhenprobleme.“

Nach der Reise spürte Schultz eine neue Sehnsucht: Es waren nicht nur die Berge, sondern das einfache Dasein und die beeindruckenden Begegnungen mit den Menschen. „Da draußen ist alles pur und echt. Man lernt sich selbst neu kennen, ungeschminkt und in extremen Situationen."

Sportlich hatte sie sich nie gefühlt

Es dauerte nur drei Monate, bis Zehetleitner die Memmingerin zum nächsten Bergabenteuer mitnahm. Diesmal war der Kilimandscharo das Ziel, mit 5895 Metern ist er der höchste Berg Afrikas. Am Gipfel spürte Schultz das intensive Glücksgefühl, das sie noch öfter erleben sollte. „Wenn man da oben steht, vergisst man alle Anstrengungen oder dass man friert und der Schuh seit Stunden drückt. Man hat einen Kloß im Hals, will aber gleichzeitig losschreien. Man bekommt einen Lachkrampf und im nächsten Moment kullern die Tränen.“

Auf dem Kilimandscharo fing Schultz an, besser einschätzen zu können, was sie körperlich leisten kann. Denn besonders sportlich hatte sie sich bis dahin nie gefühlt. Im Gegenteil: „Ich mag's gemütlich und esse gerne.“ Ihre Stärke, so wurde ihr später bewusst, war auch nicht der Körper, sondern der Kopf. „Die Julia hat die richtige Einstellung“, sagt auch Bergführer Udo Zehetleitner. „Sie ist eine willensstarke Bergsteigerin, die weiß, was sie kann und was ihr Spaß macht. Aber sie geht nicht mit dem Ziel los, anderen etwas beweisen zu müssen. Sie hat es immer nur für sich gemacht.“

Nach jedem Bergerlebnis dachte die Memmingerin, das sei es nun gewesen, schöner werde es nicht mehr. Aber Udo Zehetleitner und andere Begleiter ermutigten sie immer wieder zu neuen Herausforderungen. 2013, nach dem Gipfelerfolg auf dem knapp 7000 Meter hohen Aconcagua in Argentinien, fing sie an, sich mit den „Seven Summits“ zu befassen. Als sie 2015 in die Antarktis reiste und den Mount Vinson bestieg, schloss sie sich direkt danach einer Expedition zum Südpol an. Dort lernte sie eine Russin kennen, mit der sie im darauffolgenden Jahr zum Nordpol lief.

Danach war bei der Memmingerin der Ehrgeiz geweckt. Bis Ende 2016 hatte sie bis auf den Mount Everest alle Ziele für den „Explorers Grand Slam“ erreicht. „Ich habe lange überlegt, will ich das wirklich? Der Respekt war riesig. Und die Gewissheit, dass sie die Unternehmung jederzeit abbrechen kann. Doch dazu sollte es nicht kommen. Im vergangenen Jahr stand Julia Schultz auf dem höchsten Gipfel der Erde. Insgesamt 18 Stunden dauerte der Aufstieg zum Gipfel und der Abstieg ins Camp auf 6400 Meter. „Und am nächsten Tag wachst du auf und hast nicht mal Muskelkater. Dafür aber ein breites, glückliches Grinsen im Gesicht.“

Der Wettbewerb

Der "Explorers Grand Slam" ist ein Abenteuer-Wettbewerb, der die Besteigung der höchsten Gipfel aller sieben Kontinente vorsieht, die "Seven Summits" und zusätzlich das Erreichen des magnetischen Nord- und Südpols vorgibt. Der Brite David Hempleman-Adams war 1998 der erste Mann, der den außergewöhnlichen Wettbewerb bestand. Die erste Frau, die den "Grand Slam" bestritt war die Chinesin Wang Lei im Jahr 2010. (dba)