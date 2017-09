Fortaleza, Brasilien Ehemaliger Besitzer des geschichtsträchtigen Flugzeugs: "Ich kannte die Geschichte zur Landshut nicht"

Der ehemaliger Eigentümer der "Landshut", Ariston Pessoa, spricht über die brasilianische Zeit der Maschine und seine Erfahrung mit der deutschen Geschichte

Herr Ariston Pessoa, ihr Vater hat die "Landshut" 2002 in Malaysia gekauft. Aus welchem Grund hat er das Flugzeug von so weit hergeholt?

Es hatte eine besondere Charakteristik: Es war ein Quick-Change-Flugzeug, das sowohl Passagiere als auch Last transportieren konnte. In jener Zeit war und das ist heute immer noch schwer zu kriegen. Daher war die "Landshut" ein vom ökonomischen Gesichtspunkt sehr vielseitiges Flugzeug.

Das Flugzeug ist von der Transmile, einem malayischen Unternehmen, betrieben worden. Haben Sie von Anfang an von seiner deutschen Geschichte gewusst?

Logischerweise hat mein Vater, als er das Flugzeug gekauft hat, gewusst, dass es der Lufthansa gehört hatte. Aber er kannte seine Geschichte nicht. 2014 habe ich einen Anruf von Hans-Jürgen Fiege (deutscher Honorarkonsul in Fortaleza, Anm. d. Red.) bekommen, der mich darauf ansprach, ob ich die Möglichkeit sähe, eine Tür oder einen anderen Teil des Flugzeugs abzugeben, wie es damals noch hieß, weil es den 40. Jahrestag der Entführung geben würde. Da hat alles angefangen.

Wie ist für Sie, nun mit einem kompletten Flugzeug zum Gedenken an den "Deutschen Herbst" beizutragen? War das für Sie nicht auch ein Schock, als Sie von der Entführung erfahren haben?

Wir sind sehr glücklich, auf irgendeine Art und Weise Teil dieser Geschichte zu sein, nachdem mein Vater der letzte Operateur dieses Flugzeugs gewesen ist. Der erste war die Lufthansa und der letzte die TAF Linhas Aéreas (brasilianische Fluggesellschaft) hier im Bundesstaat Ceará. Darin liegt unsere Verbindung.

Es heißt, die Deutschen seien eher distanziert. Aber diese Geschichte lässt die Deutschen alles andere als kalt, wie man an der aufwändigen und teuren Aktion sieht, das Flugzeug nach Hause zurückzuholen.

Ich halte den Umzug für sehr wichtig. In unserer brasilianischen Kultur ist es nicht so bedeutend, die Geschichte zu bewahren. Und wenn man ein mächtiges Land wie Deutschland sieht, dessen Regierung Interesse an einem Flugzeug hat, das im brasilianischen Bundesstaat Ceará steht und dem eine große Bedeutung beimisst, bringt das einen dazu, darüber nachzudenken.

Aber die Verbindung Deutschland-Ceará wird bleiben?

Mit Sicherheit. Mein Vater hat es zu einer Flotte mit zehn Flugzeugen dieser Größe gebracht. Auch wenn Flugzeuge nur Maschinen sind, gibt es welche, wie wir sagen, die mehr Freude machen, weniger Panik auslösen und eine bessere Arbeitsfähigkeit haben als andere. Aber Tatsache ist, dass dieses Flugzeug eines der besten war, das wir in Bezug auf die Abfertigung und die Umsetzbarkeit hatten.

Es soll sich in 30 Minuten haben umbauen lassen. Stimmt das?

Seine Sitze sind nicht im Boden festgemacht gewesen, sondern auf einer Art Paletten, sodass man die Sitze über die Frachttür herausnehmen konnte. Auf jedem dieser Paletten sind zwölf Sitze gewesen. Darin liegt die Vielseitigkeit der "Landshut".

Es heißt, Sie hatten Regionalflüge nach Amazonien gemacht, aber auch für die Post gearbeitet.

Am Anfang haben wir das Flugzeug mehr für Passagiere genutzt, es hat Flüge nach Fernando de Noronha, Paritins, Französisch Guayana, Cayenne und Rio de Janeiro gemacht. Danach kam es mehr für Frachtflüge, auch für die Post, zum Einsatz. Ende der 2000er-Jahre haben wir den Betrieb eingestellt, weil er sich nicht mehr gerechnet hat.

Verfolgen Sie den Abbau der "Landshut" in Fortaleza?

Wir geben all die Unterstützung, die wir geben können, mit Werkzeugen oder Leuten. Ich habe vor, an den Bodensee zu fliegen und die Feierlichkeiten zu begleiten. Vielleicht die Gedenktafel für meinen Vater einzuweihen. Auf irgendeine Art und Weise werden wir verbunden bleiben.