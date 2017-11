London Ehejubiläum bei der Queen und Prinz Philip: 70 Jahre fast ohne Klagen

Die Queen und Prinz Philip feiern am 20. November ihre Gnadenhochzeit. Zum stolzen Ehejubiläum wollen die beiden aber nur im engsten Freundes- und Familienkreis anstoßen.

Das Foto der Heiratsurkunde ist typisch für die damaligen Schwarz-weiß-Zeiten äußerst grobkörnig, ein Zeugnis der Zeitgeschichte schon allein durch seine Form. Ausgefüllt sind die erforderlichen Felder dem besonderen Ereignis angemessen in Schönschrift. Name, Alter, Wohnort, Job: Es sind Angaben wie das britische Fußvolk sie auch machen muss, wenn es in den Bund der Ehe eintritt. Nur dass sich an jenem 20. November 1947 Philip Mountbatten – bisheriger Stand: Junggeselle – und Elizabeth Alexandra Mary Windsor – bisheriger Stand: unverheiratete Frau – das Ja-Wort gaben. Der Beruf der mittlerweile dienstältesten Monarchin lautete damals laut Dokument „Prinzessin vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Irland“, seiner war „Herzog von Edinburgh“. An diesem Punkt hören die Ähnlichkeiten zum gemeinen Volk auch schon auf.

Der glückliche Tag ist nun fast 70 Jahre her. Aufgrund der Seltenheit muss man die Bezeichnung für solch ein Ehejubiläum nachschlagen und landet bei Gnaden- oder auch Platinhochzeit. Die also feiern Königin Elizabeth II. und Prinz Philip nächste Woche, jedoch ohne großen Prunk und Protz im privaten Kreis bei einem Dinner mit der engsten Familie und Freunden. „Er hat mir ganz einfach in all den Jahren Kraft und Halt gegeben“, hieß es von der Monarchin vor einigen Monaten, als der Palast ein Foto der beiden, heute 91 und 96 Jahre alt, veröffentlichte. Mehr Liebeserklärung geht kaum aus dem Mund der stets reservierten Queen, die sich mit emotionalen Äußerungen für gewöhnlich zurückhält. Zur Goldenen Hochzeit pries sie Philip öffentlich als „meine Stärke und meinen Fels“. Und bei den Briten flossen Tränen der Rührung. „Ich selbst, meine Familie und viele Länder schulden ihm eine größere Dankesschuld, als er je für sich reklamieren würde oder wir je begreifen können.“

Er bringt sie zum Lachen

Was ist das Geheimnis dieser Liebe, die bereits im Teenager-Alter begann? Offenbar halfen getrennte Schlafzimmer, die beide bevorzugen, genauso wie der Humor von Philip, dem „weltweit erfahrensten Gedenktafel-Enthüller“, der seine Gattin laut Enkel Prinz William bis heute zum Lachen bringt. Vermutlich erfreut sich die unnahbare und pflichtbewusste Monarchin gerade auch an seinen bisweilen äußerst unkorrekten Witzen. Der Hang zum Sarkasmus immerhin teilen sie, wie royale Experten betonen. Konflikte trage das Paar nie nach außen, sagt Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert (80) der. Philip sei der einzige, der Kritik an der Königin üben dürfe. „Er hat ihr die Meinung gesagt und ist auch mal wütend aus dem Zimmer gerannt.“ Für Biograf Gyles Brandreth steht fest: „Die Queen trägt die Krone, aber ihr Ehemann hat die Hosen an.“

Respekt, gegenseitiges Vertrauen, Zuneigung, Toleranz und Ehrfurcht: Prinz Philip könnte nicht ohne seine „Lilibeth“, wie er sie nennt. Und Königin Elizabeth II. nicht ohne ihren Prinzgemahl, der ihr seit 70 Jahren tapfer mit ein bis zwei Schritten Abstand folgt – auch das vielleicht eines der Geheimnisse des Erfolgs ihrer langen Ehe.

Die Ehejubiläen

Die lange Reihe der Ehejubiläen beginnt bereits mit der Trauung. Zum Ehestart feiert das Paar die grüne Hochzeit. Nach dem ersten Jahr folgt die papierene oder baumwollene Hochzeit, zu der man sich etwas Praktisches schenkt. Nach fünf Jahren folgt die hölzerne Hochzeit – als Zeichen der Beständigkeit. Dazwischen gibt es eine Vielzahl von kleineren Jubiläen. Später werden die Abstände größer:

25 Jahre: Die Silberhochzeit

40 Jahre: Die Rubinhochzeit

50 Jahre: Die Goldene Hochzeit

60 Jahre: Die Diamantene Hochzeit

70 Jahre: Die Gnadenhochzeit

75 Jahre: Die Kronjuwelenhochzeit