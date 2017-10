vor 46 Minuten dpa Berlin Ehe für alle: Erstes schwules Paar hat in Berlin geheiratet

In Berlin ist am Sonntag die bundesweit erste gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen worden. Vor rund 100 Freunden und Angehörigen wurden Karl Kreile und Bodo Mende im Rathaus Schöneberg getraut. Damit wurde die Ehe für alle eingeläutet, die im Sommer vom Bundestag beschlossen worden war und am 1. Oktober in Kraft getreten ist.