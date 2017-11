vor 3 Stunden AFP Washington Drei Tote bei Schießerei in Supermarkt in den USA – Hintergründe der Tat zunächst unklar

Bei einer Schießerei in einem Supermarkt in den USA sind drei Menschen getötet worden. Zwei Männer seien in einem Walmart-Markt in Thornton im Bundesstaat Colorado erschossen, eine schwer verletzte Frau starb im Krankenhaus, teilte die Polizei am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.