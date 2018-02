Château d'Oex Drei Tote bei Lawinenunglücken in der Schweiz

Drei Tote bei Lawinenunglücken in der Schweiz

Bei Lawinenunglücken in den Schweizer Alpen sind am Wochenende drei Menschen ums Leben gekommen und vier weitere verletzt worden.

Nach Polizeiangaben riss ein Schneebrett am Sonntag zwei Skifahrer in der Region von Château d'Oex im Kanton Waadt mit sich und schleuderte sie gegen einen Felsen. Eine Frau starb noch am Unglücksort, ihr Begleiter kam verletzt ins Krankenhaus.

Bereits am Samstag rissen Lawinen zwei Gruppen von Skitourengängern in den Kantonen Wallis und Bern mit sich. Dabei wurden zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt.