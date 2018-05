Havanna Drei Menschen überleben Flugzeugabsturz in Kuba

Drei Menschen überleben Flugzeugabsturz in Kuba

In Kuba ist ein Flugzeug der staatlichen Fluggesellschaft Cubana de Aviación mit 104 Passagieren an Bord abgestürzt.

Drei Menschen haben staatlichen Medien zufolge den Flugzeugabsturz in Kuba überlebt. Sie schwebten nach dem Absturz in Lebensgefahr und seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete die Zeitung „Granma“ am Freitag.

Eine Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Cubana de Aviación war mit 104 Menschen an Bord kurz nach dem Start in der Nähe des internationalen Flughafens von Havanna abgestürzt.